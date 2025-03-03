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    基隆市藝術才能班招生 3/8辦說明會

    基隆信義國小美術展。（圖由教育處提供）

    基隆信義國小美術展。（圖由教育處提供）

    2025/03/03 15:09

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市114學年度藝術才能班招生啟動，教育處表示，為讓家長與學生深入了解課程特色與學習環境，市府將於8日在6所藝才班學校舉辦招生說明會，現場不僅提供課程介紹，還規劃多元體驗活動。

    教育處指出，基隆市政府致力於培育具藝術潛能的學生，依據《藝術教育法》設立音樂、舞蹈、美術3大類藝術才能班，音樂班有成功國中、成功國小；舞蹈班有建德國中、仁愛國小；美術班則有安樂高中（國中部）、信義國小。

    教育處表示，近年來，市府積極提升藝才班教學品質，包括設備更新、專案補助及各項支持措施，為學生打造優質的藝術學習環境，幫助孩子發展專長、建立自信。即日起至4月11日可到各校索取招生簡章，鑑定報名期間於3月24日至4月11日由家長或監護人親自或委託至各設班學校報名，並於4月26日進行術科鑑定。詳情請參閱各該類招生簡章，報考資格皆不受學區限制。

    基隆市長謝國樑說，市府將持續提供優質學習環境與豐富藝術資源，讓每位對藝術充滿熱情的孩子都能盡情發揮。歡迎學童報名，一同探索藝術的無限可能，開創屬於自己的藝術未來。

    基隆成功國小音樂比賽。（圖由教育處提供）

    基隆成功國小音樂比賽。（圖由教育處提供）

    114學年度基隆市藝術才能班招生。（圖由教育處提供）

    114學年度基隆市藝術才能班招生。（圖由教育處提供）

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