幼兒園招生季來臨 立委偕民團教你挑優質幼兒園

3月起為幼兒園招生季，對於如何挑選優質幼兒園，民進黨立委林月琴（中）今與民間團體共同舉行記者會，提出包括檢視師資資格、留意師生比例是否合規、確保收費透明等要點。（圖由林月琴國會辦公室提供）

2025/03/03 15:16

〔記者謝君臨／台北報導〕3月起為幼兒園招生季，對於如何挑選優質幼兒園，民進黨立委林月琴今與民間團體共同舉行記者會，提出包括檢視師資資格、留意師生比例是否合規、確保收費透明之外，也製作「幼兒園安全檢核表」，列出「立、安、適、通」口訣，並呼籲地方政府依據教育部國教署函示，修訂監視器調閱的具體作法等規定。

林月琴強調，從法規面如何讓幼兒園環境更安全，目前國教署轄下仍有許多規定有待改善，包含以下3點：首先，「教保相關人員違法事件調查處理辦法」的修訂，目前認定委員會尚未制定開會人數，恐造成出席委員比例不均，進而忽視兒童權益。此外，也建議兒少專業委員應獨立出來並增加委員人數。

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林月琴說，其次，關於不當對待處理流程手冊編纂，應包含3要素：轉介流程、行為人調職停職的標準、調查及認定委員會的時程。最後，籲請地方政府依據國教署函示，修訂監視器調閱的具體作法、調閱要點或管理辦法，以及避免限制當事人調閱監視器的權利，同一事件僅能申請一次調閱等情況。

全幼產理事長許文菁則整理出3要點，第一，檢視師資資格確認園內的教保人員是否有教師證，或為幼教、教保相關科系畢業；且公告師資應與實際帶班的教保人員一致。合格的教保人員能透過自身專業引導孩子學習，避免因缺乏專業訓練而以情緒化方式對待幼童。

許文菁說，第二，確認人力配置，參觀幼兒園時，留意師生比例是否符合規範。3歲以上班級應為1:15或1:12，2歲以下幼幼班則為1:8。理想情況下，每班應配置2名教保人員，以確保孩子獲得充足照顧，並降低突發狀況帶來的風險。第三，確保收費透明，學期中不應額外收取才藝、美語或簿本等費用。

許文菁也說，孩子入園就讀後，家長也可以透過詢問老師孩子在學校吃飯、睡覺狀況等，來了解孩子在校學習及適應狀況，也讓園所知道家長是關心孩子的，對待這個孩子也會更謹慎。

靖娟基金會執行長許雅荏說，靖娟長期服務個案，歸納出3種常見不當對待的樣態，包括教師體罰、強迫體罰動作及語言侮辱或情感忽視，這些行為均對孩子身心健康造成嚴重傷害。基金會也製作「幼兒園安全檢核表」，提出「立、安、適、通」口訣，幫助家長篩選安全幼兒園，檢視合法立案、空間安全、師資與親師溝通等要點。呼籲政府加強監管，保障孩子的安全與權益。

靖娟基金會製作「幼兒園安全檢核表」，提出「立、安、適、通」口訣，幫助家長篩選安全幼兒園，檢視合法立案、空間安全、師資與親師溝通等要點。（圖由林月琴國會辦公室提供）

如何觀察與應對孩子發生不當對待。（圖由林月琴國會辦公室提供）

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