租金暴漲138％！彰化運維港泊位300萬飆到715萬 縣府曝原因

彰濱工業區鹿港區新建彰化漁港與南邊彰化運維港共同航道，協同運作。漁港預計今年5月開港，運維港的進度也要跟上。（圖經綠處提供）

2025/03/03 15:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕租金飆漲，離岸風電業者吃驚了！彰化縣政府於彰濱工業區鹿港區開發的「彰化運維港」，碼頭規劃10個泊位供運維船使用，2021年租金每年僅收300萬元，如今不僅調漲至500萬元，還須額外支付泊位管理費165萬元，總計一個泊位年租金達715萬元，漲幅高達138%，讓業者壓力爆表。

運維港緊鄰新建彰化漁港，與其共用航道，預計今年5月開港。負責營運管理的經濟暨綠能發展處最近加快腳步，展開泊位招租與碼頭委外營運作業，但租金飆升讓業者倒抽一口氣嚇到。

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2021年8月，縣府公告每個泊位年租金300萬元，當時無須額外支付管理費，消息一出，多家風場業者立刻「預約」一空。然而，如今租金連同管理費已飆升到715萬元，超過當年價格的1.3倍，讓業者傻眼。「不到4年，租金和管理費漲幅138%，這也太誇張了！」有不願具名的綠能開發商直言，這筆費用將大幅拉高營運成本。

對於業者抱怨租金飆漲，經綠處長張寒青表示，彰化運維港地理位置優越，距離台中港最近，縣府參考台中港的收費標準後，認為過去的租金過於便宜，因此重新計算，最終調整為每年550萬元租金，另加30%管理費，合計715萬元。

至於最早「預約」泊位的風場業者，張寒青強調，當年僅是「分配」，尚未正式簽約，因此不算成功招租，這次所有泊位將一併重新辦理招租，並依新訂標準收費，縣府會邀請相關廠商開會說明，並上網公告新費用。

彰化縣政府重新調整彰化運維港泊位租金，從原本每年租金300萬元調漲至500萬元，額外支付泊位管理費165萬元，總計一個泊位年租金715萬元。縣府表明過去租金太便宜，參考台中港收費重新調整，反映市場機制。（經綠處提供）

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