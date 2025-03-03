宜縣教育處長簡信斌被拔官空降代理校長惹議 教育處：黑函不是事實

宜蘭縣政府前教育處長簡信斌（前）被無預警拔官，又空降到礁溪國小擔任代理校長，引起爭議。（資料照）

2025/03/03 14:57

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府前教育處長簡信斌上個月17日被無預警拔官，只能回學校擔任老師，許多人為他抱不平。未料，縣府上個月27日，又以「文到生效」派任簡擔任礁溪國小代理校長，派任過程外傳引起學校與家長不滿。縣府教育處表示，攻擊簡的是黑函不是事實；簡信斌則說，會全力以赴。

簡信斌原是公正國小校長，縣長林姿妙連任後，在2023年1月拔擢他出任教育處長；林姿妙涉貪案去年底被判刑停職，由副縣長林茂盛代理縣長。今年2月17日，縣府人事調整，簡信斌被拔官歸建學校；但簡在學期中歸建，無法參加校長遴選，只能回任老師。

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「從教育處長變成老師」，縣府前教育處長呂健吉就為簡鳴不平，呂說，就他了解，簡信斌是在上個月14日週五下班前，被代理縣長叫去辦公室直接告訴他「不再借調」，下週一（17日）就歸建回學校，以粗暴方式逼人走路，不近人情，欠缺同理心。

宜蘭縣家長會長協會也發表聲明表示尊重縣府人事調整，對簡信斌付出表達感謝，希望未來能以更公開透明方式遴選專業適任的教育處長。

原以為事件就此告一段落，未料，上個27日，礁溪國小接到縣府公文，以「文到生效」派任簡信斌擔任礁溪國小代理校長。礁溪國小校長張正義在2月1日退休，縣府原已指派教務主任擔任代理校長到7月16日，簡信斌突然「空降」引起許多不滿。

網路流傳，簡信斌是透過關係讓縣府硬喬出代理校長職務給他，引起學校與家長會不滿；5位主任與家長會長將總辭表達抗議，家長會也不再參與學校任何活動，也不提供經費。

代理教育處長陳金奇指出，有關縣長的人事權，他只能尊重，無從評論，但網路流傳對簡校長的攻擊，那完全是黑函，除了未具名，他也與教務主任、家長會長連繫，他們都稱黑函講的不是事實，沒有總辭與不支持學校這種事。

簡信斌今天僅稱代理校長會全力以赴，其餘並未多談；礁溪國小臉書則稱，張正義校長2月1日榮退，簡信斌校長將繼續帶領礁溪國小往前邁進，以簡校長行政資歷和才能，必能讓礁溪國小繼續發光發熱，以「學生」為最大考量宗旨永遠不變！所有主任和家長必定會支持校長辦學！礁溪國小必定璀璨耀眼！

簡信斌空降到礁溪國小（見圖）擔任代理校長，強調自己會全力以赴。（取自礁溪國小臉書）

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