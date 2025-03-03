農產「紅寶石」 台南七股紅蔥頭產業文化活動3/8登場

台南七股區農會總幹事陳崇欣（左二）等人，今天（3日）為8日七股紅蔥頭節宣傳。（記者楊金城攝）

2025/03/03 14:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股區今年種植紅蔥頭380公頃全國第一，紅蔥頭有「紅寶石」稱譽，目前正值盛產期，七股區農會將在3月8日舉行七股紅蔥頭產業文化活動，推出紅蔥田拔蔥、理想情人紅蔥頭繪畫趣味競賽、紅蔥桂圓Q糕手作體驗，還有限量免費提供古早味米糕及在地虱目魚丸湯。

七股農會今天（3日）為七股紅蔥頭節宣傳，總幹事陳崇欣表示，紅蔥頭被譽為台式小吃的祕密武器，農會希望藉由七股紅蔥頭產業文化體驗活動，讓更多人認識七股獨特的在地鄉村文化，並推廣七股特色農漁產品和觀光。

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台南市農業局農會輔導科長王仁志說，台南市紅蔥頭種植面積約1100公頃，全國第一，占全國9成2，其中七股更占全國35%，因日照充足、少雨、海風氣候加上鹽分地帶的土質，種出的紅蔥頭濃郁香氣、辣味及口感。

在許多經典台式料理及小吃均以紅蔥頭作為提味，可謂美味的秘方，不可缺少的靈魂食材。

陳崇欣指出，七股紅蔥頭因去年種不好、遇冬雨，今年面積少約100公頃，產量稍減，1台斤產地價在25至30元間。

2025七股紅蔥頭產業文化活動3月8日將在七股區農會舉辦，有青農巿集、新鮮紅蔥頭及加工品展售、理想情人紅蔥頭繪畫趣味競賽、親子DIY版畫絹印筆袋、紅蔥桂圓Q糕等手作體驗、免費提供古早味米糕、七股虱目魚丸湯。

農會另推出七股紅蔥頭體驗之旅，帶遊客欣賞七股鹽田、蚵棚、紅樹林，並到紅蔥田體驗一日農夫拔紅蔥、DIY鹽甜蹦米ㄆㄤ、體驗自製美味午餐。

七股鹽地紅蔥頭有「紅寶石」稱譽。（記者楊金城攝）

版畫絹印筆袋。（記者楊金城攝）

紅蔥頭是台式小吃美味的關鍵，8日七股紅蔥頭節有限量免費提供古早味米糕。（記者楊金城攝）

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