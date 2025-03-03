耗資9.81億興建仁德再生水廠完工 開始送水至奇美實業

奇美實業在仁德廠區建置台灣石化業第1套的「EDR倒極式電透析再生水系統」，已經啟用。（奇美實業提供）

2025/03/03 15:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府投入9.81億元在仁德區水資源回收中心興建再生水廠，並採「水源交換使用」的方式營運，減少對環境開發衝擊，現已順利完工，今起開始送水至奇美實業，每天可供應0.8萬公噸。

該再生水廠位於三爺溪畔，佔地1.2公頃，中央補助達9.03億元，加速推動；工程採UF、RO的雙薄膜法濾水科技，強化節能設計，啟用後，原本要供應位在南科園區的台積電，距離仁德超過30公里，路程遙遠。

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埋設用水管線，至少得再花18億元，沿途施工，還會造成交通黑暗期，耗費社會成本，市府積極積極協商下，由台積電與奇美實業進行水源交換合作。

仁德再生水廠距離奇美實業僅3公里，比起遠至南科供應台積電，可節省17億元的管線建設成本，環境衝擊也降至最低。

仁德再生水廠今起供應，奇美將透過內、外部再生水並行運用，達到80%用水來自再生水的目標，彰顯企業在環境永續方面的具體行動力，也確保乾旱或缺水時，生產所需的水源穩定無虞。

奇美實業自2017年起，就在仁德廠區建置台灣石化業第1套的「EDR倒極式電透析再生水系統」，將製程排放的工業廢水加以回收再利用，也是目前國內最大規模的EDR工業廢水再生系統。

奇美強調，該系統於2021年正式啟用，每日可產出約3000公噸的再生水導入製程使用；即使建置與運行成本高於一般自來水，仍毅然投入相關技術研發、設備建設，透過三階段的先進處理流程（沉浸式薄膜過濾SMF、倒極式電透析EDR、逆滲透RO），大幅降低用水對環境的影響，並確保生產品質與用水穩定不受氣候影響 。

在強大的內部水循環系統基礎上，奇美更進一步與市府合作導入外部再生水，已簽訂用水契約，由仁德再生水廠每日提供0.8萬噸再生水，直接供製程使用。

仁德再生水廠首創「以水換水」的供水模式，透過創新的產業合作機制供應給奇美，不僅可滿足產業用水需求，也有助於紓緩區域水資源調度壓力，提升在地供水韌性。

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