成大啟動預修2.0 增英文及國文等課程

為協助新鮮人提前適應大學學習節奏，國立成功大學於114學年度，啟動「大學預修課程AP 2.0」。（圖由成大提供）

2025/03/03 14:58

〔記者林曉雲／台北報導〕為協助新鮮人提前適應大學學習節奏，國立成功大學於114學年度，啟動「大學預修課程AP 2.0」，除了原有的微積分、普通生物、普通化學及普通物理等基礎學科之外，新增英文、國文、通識及模組化課程，採用線上非同步教學與自主學習模式，預計於6月底開放報名，完成課程並通過實體考試者將獲得學分抵免，為未來學習鋪設更具彈性之路。

成大說明，針對學生日益多元的跨域需求，成大推動彈性學制，強化自主跨域輔導與資源共享，讓學生依據個人興趣與職涯規劃自由選課，透過初探、密集、模組化及專長微學程等多元學習模組的互補轉換，打破傳統學科與學系界限，協助學生規劃個人化的學習地圖，從而探索多元發展與創新價值。

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成大也表示，面對充滿不確定性與快速變遷的未來，致力於培養學生具備2大核心能力「專業及跨域的硬實力」與「關懷生命的軟能力」，校方推動生命人文美感課程，強調人文與科技並重，藉由美感教育微學程、專業師資陣容及教育專用場域的建置，加上生命教育專書的編著，進一步深化學生的人文素養，激發思考與創新，打造兼具專業與人文精神的優質校園，並孕育屬於成大獨特的文化力。

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