為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    成大啟動預修2.0 增英文及國文等課程

    為協助新鮮人提前適應大學學習節奏，國立成功大學於114學年度，啟動「大學預修課程AP 2.0」。（圖由成大提供）

    為協助新鮮人提前適應大學學習節奏，國立成功大學於114學年度，啟動「大學預修課程AP 2.0」。（圖由成大提供）

    2025/03/03 14:58

    〔記者林曉雲／台北報導〕為協助新鮮人提前適應大學學習節奏，國立成功大學於114學年度，啟動「大學預修課程AP 2.0」，除了原有的微積分、普通生物、普通化學及普通物理等基礎學科之外，新增英文、國文、通識及模組化課程，採用線上非同步教學與自主學習模式，預計於6月底開放報名，完成課程並通過實體考試者將獲得學分抵免，為未來學習鋪設更具彈性之路。

    成大說明，針對學生日益多元的跨域需求，成大推動彈性學制，強化自主跨域輔導與資源共享，讓學生依據個人興趣與職涯規劃自由選課，透過初探、密集、模組化及專長微學程等多元學習模組的互補轉換，打破傳統學科與學系界限，協助學生規劃個人化的學習地圖，從而探索多元發展與創新價值。

    成大也表示，面對充滿不確定性與快速變遷的未來，致力於培養學生具備2大核心能力「專業及跨域的硬實力」與「關懷生命的軟能力」，校方推動生命人文美感課程，強調人文與科技並重，藉由美感教育微學程、專業師資陣容及教育專用場域的建置，加上生命教育專書的編著，進一步深化學生的人文素養，激發思考與創新，打造兼具專業與人文精神的優質校園，並孕育屬於成大獨特的文化力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播