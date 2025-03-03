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    基隆植樹月開跑 3/12持3張發票換樹苗

    基隆植樹月開跑，3月12日持3張發票換樹苗助環保做公益。（記者羅國嘉攝）

    基隆植樹月開跑，3月12日持3張發票換樹苗助環保做公益。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/03 14:14

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆植樹月今（3）日開跑，產業發展處表示，備受市民喜愛的「發票換樹苗」活動將於12日早上9時至下午3時，在七堵苗圃舉行。今年預計提供5千株樹苗，凡持3張今年1至2月或3至4月的發票，即可兌換1株苗木，每人最多兌換3株，數量有限送完為止，鼓勵民眾響應環保、綠化城市，同時幫助弱勢團體。

    產發處長林鼎超指出，為推動生態保育與城市綠化，市府苗圃每年培育約3萬5千株樹苗，並於每年10月1日起至翌年5月31日止，提供機關、學校、社區及鄰里申請綠美化，另辦理列管老樹健檢作業，更於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動；為響應環保，現場不提供提袋，請民眾自行攜帶容器，活動結束後，所募集的發票將全數捐贈本市社福團體，為公益盡一份心力。

    林鼎超表示，此次提供的樹苗種類多達26種，包括喬木類的楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、舉木、杜英、黃連木；灌木類的杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞、鵝掌藤等。

    林鼎超說，活動當天，市府苗圃工作人員將現場指導植栽技巧，讓市民學習如何照顧花木，打造綠意盎然的居家環境。

    基隆植樹月開跑，3月12日持3張發票換樹苗助環保做公益。（記者羅國嘉攝）

    基隆植樹月開跑，3月12日持3張發票換樹苗助環保做公益。（記者羅國嘉攝）

    基隆植樹月開跑，3月12日持3張發票換樹苗助環保做公益。（記者羅國嘉攝）

    基隆植樹月開跑，3月12日持3張發票換樹苗助環保做公益。（記者羅國嘉攝）

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