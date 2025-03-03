台南白河「台灣萬里長城」違法開發補環評 環委批「像改學生作業」

台南白河「台灣萬里長城」主題樂園，未依法辦環評就開發。（資料照）

2025/03/03 14:11

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台南市白河區知名景點「台灣萬里長城」主題樂園，未辦環評就開發挨罰，後續申請補辦環評。環境部今（3）日召開此案第四次初審會議，然而環評委員批評生態調查等資料凌亂，導致環評委員難以判斷，「很像在改學生作業」，並認為開發單位的回覆避重就輕，要求全案補正再審。

台灣區觀光協會聯合會總會長、白河萬里長城董事長「林務局長」，2017年開發台南白河六重溪地區山坡保育地興建「台灣萬里長城」主題樂園。然因開發範圍位於山坡地、國家風景區，按照環評法規定開發5公頃以上的遊樂區就須辦理環評，但此案卻未做環評就開發，林務局長因此遭環境部裁罰約112萬元。

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此外，此案也因未提水保計畫就在園區內鋪設水泥、修築道路並興建多棟建物，台南地檢署依違反水保法對林務局長提起公訴，2022年台南地方法院判處10個月有期徒刑，併科罰金10萬元。

根據此案環評簡報，「台灣萬里長城」主題樂園總開發面積將近10公頃，既有設施包括全長3公里的長城造景、兵馬俑，及仿40年代的台灣街道；此次環評除將新增水土保持設施，也預計新增遊客服務中心、表演廳及會議中心，以及供旅客住宿的文化會館。

環委指出，此案位於淺山地區範圍有許多保育類動物，但開發案切割淺山地區的生態區及河川區，會導致動物活動廊帶和河川無法連接，對生態衝擊大；且3次生態調查的點位變來變去、調查邏輯凌亂，導致環評委員難以從中評估，也無法接受開發單位提出的環評通過，再補做完整生態調查的說法，要求依照開發行為環境影響評估作業準則規定，重新補充完整4季的生態調查資料。

環委也指出，此次提出的施工期程從3期變4期，但分期施工的期程和規劃都沒有很明確，似乎規劃第一期水土保持工程完成就要營運，不能夠「穿著衣服改衣服」，要求強化說明分期分區整體應變計畫，並補充說明開發各期程最大用水量。此外，環委也要求補充基地範圍的圖資、極端氣候緊急應變計畫等內容。

閉門會議時，環評委員批評，開發單位根本是邊想邊蓋，環評委員每次都提出很多問題，但開發單位都是擠牙膏式回覆、避重就輕，「補充資料很零散，環評委員要求什麼才做什麼」、「很像在改學生作業」，口頭報告有提到的內容，書面資料卻未提到，難以讓人信服。有環評委員建議，此案乾脆駁回、重新歸零重做環評，但因有委員認為駁回必須有非常明確的事證理由，經環評委員綜整討論，要求全案補正再審。

台南白河「台灣萬里長城」主題樂園既有設施配置平面圖。（擷取自環評簡報資料）

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