因應物價上揚 原民建購住宅補助增至24萬

原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur說明，因應物價上揚，今年調升經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助。（資料照）

2025/03/03 14:13

〔記者林曉雲／台北報導〕因應物價上揚，原住民委員會今說明，經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助，建購每戶增加至24萬元，修繕每戶增至12萬元，即起至4月30日受理申請。

原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur說明，今（114）年度起，為因應物價指數上揚，以及加速地方政府行政作業之考量，修定「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅作業要點」，建購住宅於取得建物次年度起算3年內，毎戶調增補助至24萬元，另自有住宅屋齡超過7年，且因老舊或設備損壞，亟待修繕者，可申請修繕住宅補助調增最高至12萬元整。

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曾智勇Ljaucu·Zingrur表示，只要成年或未成年已婚，且全家人口之家庭總收入符合規定者均可申請補助，並優先補助中、低收入戶之家庭，以減輕經濟弱勢族人居住負擔，即日起至4月30日止受理，有需求者可向戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所申請補助。

此外，申請該項建購及修繕住宅補助之申請表件，可向各直轄市、縣市政府或鄉（鎮、市、區）公所索取，或直接上原民會官網下載，另為簡政便民措施，原民會開發住宅業務電子化服務系統，未來族人可使用健保卡查詢戶政及財稅資料，以減少族人往返戶政或財稅機關時程，如有疑問，請洽戶籍地之公所或直轄市、縣市政府詢問。

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