新竹縣授證新加入的身障寄養家庭，號召更多投入。（取自竹縣府官網）

2025/03/03 13:55

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年新增3戶身心障礙寄養家庭，縣府社會處授證的同時，也表揚過去一年無私奉獻的4戶身障寄養家庭，感謝這些善心家庭用愛幫助失依的身障兒少健康成長。

新竹縣智障福利協進會表示，要出任身障寄養家庭確實需要很大的愛心和耐心。而要成為新竹縣身障寄養家庭則有「7要1不」的條件。

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7要就是：照顧者要年滿25歲以上、要有國中以上學歷、要健康良好、要品性端正且無不良素行、要有固定收入、要住所安全整潔有足夠空間、要願意協助兒少接受療育與學習。1不就是不限家庭型態，就是同婚家庭、重組家庭也可以加入。

縣府社會處長陳欣怡說，他們在2019年跟新竹縣智障福利協進會共同推動幫助身心障礙兒少成長的相關政策，包括提供寄養家庭專業培訓、心理支持以及經濟補助等，並委辦身障寄養家庭的招募，目前已有7戶寄養家庭加入行列，去年也因此有13名受安置的兒童或青少年獲得陪伴和溫暖。

其中新竹縣智障福利協進會理事長莊瑞蒼跟太太彭秀英也是寄養家庭，他們照顧的孩子「小安」是名自閉症者。經莊瑞倉夫妻耐心陪伴多年後，現在的小安不但會開始試著跟人互動，有一天還突然主動說「阿公阿婆，去公園散步」！讓所有知情者都感動不已。

陳欣怡說，縣府感謝這些寄家家庭，用愛接納需要幫助的身心障礙者，他們也期待這份力量可以成長、擴大，所以號召同樣有心的人士也能加入。符合前述「7要1不」條件又有意願的鄉親，歡迎電洽新竹縣智障福利協進會03-5101008（劉社工）諮詢加入身障寄養家庭的行列。

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