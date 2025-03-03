自行車零件故鄉！彰縣大村國中自行車隊成軍3年 全國賽奪3金1銀1銅

大村國中自由車隊表現亮眼，「全國中等學校自由車公路錦標賽」勇奪3金1銀1銅的佳績。（照片由校方提供）

2025/03/03 13:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕由中華民國自由車協會與屏東縣政府共同主辦的「全國中等學校自由車公路錦標賽」日前落幕。彰化縣大村國中自由車隊成軍3年，表現亮眼，勇奪3金1銀1銅的佳績，大村是國內自行車零件的故鄉，該隊展現強勁的競技實力，別具意義。

在本次比賽中，大村國中游佩璇於國女三年級組個人計時賽及公路賽中竭盡全力、脫穎而出，以出色亮眼的成績勇奪雙料冠軍。詹博凱在國男三年級組個人計時賽中展現強大實力，勇奪第一名，為隊伍再添一面金牌。此外，陳巧臻在國女二年級組公路賽全力以赴奪得銀牌；林昊辰在國男一年級組個人計時賽中奮力拼搏，最終獲得第3名，為大村國中再添一面銅牌。

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本次賽事共有來自全國各地的102支隊伍、約250位選手同場競技，各組選手皆展現出色的運動精神與競技實力。大村國中自由車隊成軍不久，即能在激烈的競爭中脫穎而出，展現出隊伍的潛力與訓練成果。

大村國中在教練蔡韶宇、陳建良的帶領下，3年前成立自行車隊，讓彰化的自由車運動成績突飛猛進。校長賴良助表示，在縣府和民間廠商的支持下，已經砸下600多萬元，用在器材和裝備上，這些資源的投入，有效提昇選手們的成績，同時保障人身安全與保險。

教練蔡韶宇說，車隊成軍才3年，剛成立時，選手「看不到人家的車尾燈」，但去年全中運已經殺進「強隊之列」，陣中多位好手，實力都已經達到過去全中運的金牌， 這次賽事選手犧牲休假時間全力備戰，為的就是在國中最後一年一圓金牌夢想。

他說，全隊的最大優勢除了人才之外，就是擁有最完整的後勤支援，即完整的自行車產業鏈作後盾，但比較吃虧的地方，也是目前彰化縣沒有合格的自行車場地，只能透過不斷的苦練，才能讓選手們展現出實力。

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