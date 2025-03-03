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    首頁　>　生活

    楠西震後復建 南水署宿舍完成修繕移交區公所

    南水分署舊宿舍已全部完成修繕，工務局已交給區公所，進行後續的災民安置。（記者吳俊鋒攝）

    南水分署舊宿舍已全部完成修繕，工務局已交給區公所，進行後續的災民安置。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/03 12:55

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕0121台南楠西發生芮氏規模6.4地震，房舍災損嚴重，為了安置有家歸不得的民眾，市府以鄰近的水利署南區水資源分署舊宿舍進行收容，工務局完成修繕，今天移交給區公所，接手後續的安置作業。

    市府整理出34間南水分署的舊宿舍，全力趕工下，不到1個月全部完成修繕，今天展開點交，並進行最後的檢查，後續由楠西區公所協助災民的入住安置。

    目前申請暫住南水分署舊宿舍共29戶、77人，陸續搬入中；楠西區公所主任秘書羅朝勝今天到場協助點交工作，並了解災民是否還有需求。

    工務局強調，0121地震發生後，楠西區房屋毀損的情況嚴重，在市長黃偉哲指揮、盤點下，決定整修南水署宿舍，做為協助災民中期安置住所。

    工務局於2月5日調派人力進駐南水署宿舍，展開房屋修繕的工作，除牆壁粉刷外，也進行天花板、紗門等更換。

    而宿舍室外地坪整理，以及門鎖、屋頂的修繕，還有水電恢復的作業等，也陸續展開，並順利完成。

    全力施作下，首批8戶已於2月18日入住，整個南水分署宿舍的修繕，於2月28日完成，同時還打造1座關懷中心，供入住的災民休閒、娛樂使用。

    南水分署舊宿舍已全部完成修繕，工務局已交給區公所，進行後續的災民安置。（記者吳俊鋒攝）

    南水分署舊宿舍已全部完成修繕，工務局已交給區公所，進行後續的災民安置。（記者吳俊鋒攝）

    南水分署舊宿舍已全部完成修繕，工務局已交給區公所，進行後續的災民安置。（記者吳俊鋒攝）

    南水分署舊宿舍已全部完成修繕，工務局已交給區公所，進行後續的災民安置。（記者吳俊鋒攝）

    工務局也整理出1棟房舍做為關懷中心，提供災民休閒、娛樂使用。（記者吳俊鋒攝）

    工務局也整理出1棟房舍做為關懷中心，提供災民休閒、娛樂使用。（記者吳俊鋒攝）

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