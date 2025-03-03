台中后里七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構動工 估明年底完工

后里七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構工程動工，預計明年底完工。（記者歐素美攝）

2025/03/03 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程，今天動工，連同設備經費共近9千萬元，預計明年底完工。七星國小校長張若蘭表示，這是七星國小設校66年來新的里程碑。

七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程經費7720萬9千元，中央補助640萬9千元，加設備經費1200萬，總經費近9千萬元，建築為2層樓，上層為活動中心、下層將設3間幼兒園教室，還有辦公室、配膳室、健康中心各一間。

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台中市政府副秘書長張大春表示，盧市長非常注重教育，積極投資教育培養國家未來主人翁，所以台中市的教科文預算佔所有預算的4成，為六都第一；七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程及設備經費共近9千萬，感謝立委爭取中央補助及議會議員的支持。

立委楊瓊瓔表示，七星國小設校66年終於有活動中心了，后里區外來人口愈來愈多，幼兒園需求也愈來愈多，七星國小附設幼兒園園舍併活動中心的設置，將回應地方需求。

七星國小校長張若蘭表示，有了活動中心，不僅下雨天體育課不用取消，也可舉辦大型活動，這是七星國小設立66年來新的里程碑。

后里七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構工程動工。（記者歐素美攝）

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