臺灣野生植物資料庫改版上線 一鍵掌握植物科學

臺灣野生植物資料庫近期改版上線。（生多所提供）

2025/03/03 12:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕「臺灣野生植物資料庫」近日改版上線，輸入植物的名稱後，可知道該植物涵蓋演化、形態特徵、生態資訊、地理分布等等基礎生物學資訊，維護該網站的農業部生物多樣性研究所表示，該網站設計主要是針對公民科學家與植物學者，希望可讓台灣植物研究和國際更接軌。

臺灣野生植物資料庫被譽為線上版的台灣植物百科全書，生多所組長許再文表示，該網站改版後，一站式將植物的資料都放在裡面，內容涵蓋分類演化、形態特徵、生態資訊、地理分布與保育狀態，並採用最新的植物分類系統，提升資料庫科學性，也新增便捷查詢功能，讓使用者可迅速找到目標物種的資訊。

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許再文指出，該資料平台也整合多個不同專業平台，包含植物標本館、生物多樣性網絡、飛蛾資訊分享站等，除希望可讓植物學者、公民科學家可使用外，也希望可以提供環保、環評、生態檢核及友善生態監測等環境基礎資料，作為政府機關與民間生物多樣性政策決策的支援資訊。

臺灣野生植物資料庫目前僅供使用者輸入植物的名稱或學名，許再文表示，因經費有限，考量資料庫查詢速度，若再增加圖片搜尋功能，恐影響網站效率，若民眾平常在野外看到野花野草，想知道名稱，可用手機拍照後再到「i自然」網站（https://taiwan.inaturalist.org/）查詢了解植物名稱後，再到臺灣野生植物資料庫鍵入名稱，就可了解該植物的基礎生物學。

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