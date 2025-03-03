去年吸客36.4萬人次 2025台北國際旅展即日起開放報名

ITF台北國際旅展是全台規模最大旅展，今年展期11月7日至10日，即日起開放報名。（台灣觀光協會提供）

2025/03/03 12:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕國際旅遊人數持續成長，台灣規模最大的台北國際旅展（Taipei International Travel Fair，ITF），今年展期11月7日至10日，於台北南港展覽館1樓及4樓舉辦，即日（3月3日）起開放線上報名。

聯合國世界觀光組織（UN Tourism）推估，2025年全球國際旅遊人數將成長3%至5%，超過14億人次。在亞洲具影響力的ITF台北國際旅展，每年吸引業界及旅遊愛好者參與。

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2024年ITF台北國際旅展，吸引共36萬4563人次造訪，111個國家及城市、1500個攤位展出，提供國內、外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品，多家旅行社、飯店銷售業績達上億元。

2025年ITF台北國際旅展11月7日至10日舉辦，為期4天。主辦單位台灣觀光協會表示，ITF台北國際旅展是全台規模最大旅展，是國人旅遊消費的重要指標，也是各國航空、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者拓展品牌、國內外旅遊商機、精準觸及目標客群的最佳展銷平台。

台灣觀協表示，歡迎國內外觀光推廣單位報名參展，推出最新、多元、永續、獨具特色的主題性旅遊產品，線上報名請至ITF台北國際旅展官網（https://www.taipeiitf.org.tw/）。

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