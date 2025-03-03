為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年吸客36.4萬人次 2025台北國際旅展即日起開放報名

    ITF台北國際旅展是全台規模最大旅展，今年展期11月7日至10日，即日起開放報名。（台灣觀光協會提供）

    ITF台北國際旅展是全台規模最大旅展，今年展期11月7日至10日，即日起開放報名。（台灣觀光協會提供）

    2025/03/03 12:38

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國際旅遊人數持續成長，台灣規模最大的台北國際旅展（Taipei International Travel Fair，ITF），今年展期11月7日至10日，於台北南港展覽館1樓及4樓舉辦，即日（3月3日）起開放線上報名。

    聯合國世界觀光組織（UN Tourism）推估，2025年全球國際旅遊人數將成長3%至5%，超過14億人次。在亞洲具影響力的ITF台北國際旅展，每年吸引業界及旅遊愛好者參與。

    2024年ITF台北國際旅展，吸引共36萬4563人次造訪，111個國家及城市、1500個攤位展出，提供國內、外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品，多家旅行社、飯店銷售業績達上億元。

    2025年ITF台北國際旅展11月7日至10日舉辦，為期4天。主辦單位台灣觀光協會表示，ITF台北國際旅展是全台規模最大旅展，是國人旅遊消費的重要指標，也是各國航空、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者拓展品牌、國內外旅遊商機、精準觸及目標客群的最佳展銷平台。

    台灣觀協表示，歡迎國內外觀光推廣單位報名參展，推出最新、多元、永續、獨具特色的主題性旅遊產品，線上報名請至ITF台北國際旅展官網（https://www.taipeiitf.org.tw/）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播