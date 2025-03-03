新口味！台鐵龍虎石斑便當10站限時限量發售

台鐵推出新產品龍虎石斑便當有二種選擇。（記者葉永騫攝）

2025/03/03 12:40

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣鐵路公司繼推出「龍膽石斑」便當後再度和屏東縣政府合作，推出以「龍虎石斑」為主的全新便當，分別為「龍虎好屏雙饗便當」售價199元，「龍虎好屏便當」150元，今天起到6月2日在全台10個車站14個售販點限量販售，屏東縣長周春米表示，台鐵的龍膽石班便當賣了5萬7千多個，希望今年的龍虎石斑便當能再創新高超過10萬個，目標20萬個。

縣長周春米表示，屏東是石斑魚的故鄉，龍虎斑產量則占全國的一半以上，石斑魚因為中國禁止銷入後，縣府全力提升產業升，不但推出了班班吃石斑、和台鐵公司合作推出龍膽石斑便當，並且大力提升優質水產品，在農業部的協助下更成功將龍虎石斑外銷到日本，這次再度和台鐵公司合作，以龍虎石斑為核心，搭配屏東在地特色食材，如原鄉的紅藜、車城洋蔥、鹹蛋及東港旗魚輪包蛋等，將地方風味融入鐵道飲食，讓更多人知首屏東的美味。

請繼續往下閱讀...

台鐵南區營運處長陳文川指出，台鐵與地方合作推出了特色便當，也將各縣市的特色推展出去，石斑魚便當賣了5萬7千多個便當，龍虎石斑便當一定能賣得更多，而這次有2種可供民眾選擇，台鐵販售車站為台北站（5個販售點）、板橋站、桃園站、台南站、新左營站、高雄站、鳳山站、屏東站，另有高鐵台南站及高鐵左營站。

台鐵推出新產品龍虎石斑便當，民眾搶購。（記者葉永騫攝）

台鐵推出新產品龍虎石斑便當，全台10個車站 14點販售。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法