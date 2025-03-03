228連假逾百萬旅客訪台南 商圈人潮最多

228連假3天，台南湧入逾百萬遊客，國華海安河樂等商圈人潮最多。（圖由南市觀旅局提供）

2025/03/03 12:51

〔記者王涵平／台南報導〕228連假3天，台南湧入逾百萬遊客，國華海安河樂等商圈人潮最多，逛老街巷弄與古蹟景點，充分感受古都的魅力。

南市觀光旅遊局長林國華表示，228連假台南熱門景點國華海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、赤崁園區及孔廟文化園區等，湧入逾55萬人次旅客，經典小吃美食排隊人潮擠爆。安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街等老街市集有逾22萬人次到訪。

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戶外景點關子嶺風景區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、梅嶺風景區、烏山頭水庫風景區、青鯤鯓扇形鹽田及將軍漁港、四草綠隧及台江公園、漁光島及黃金海岸等，逾16萬人次走訪。

知名博物館景點如奇美博物館、左鎮化石園區、台南美術館、台灣歷史博物館、柳營尖山埤渡假村、善糖文化園區及十鼓仁糖文創園區，有逾5萬人次旅客入館參觀。山上水道博物館花海全開，吸引逾萬遊客入園；頑皮世界野生動物園推出入園門票優惠，和度小月、周氏蝦捲、老董牛肉麵授權合作推出全新菜單在228登場，還有可愛動物造型餐點，有逾萬人次親子遊客共遊入園。

南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，連假第2天是住宿最滿的狀態，228連假平均整體住房率逾9成，部分熱門飯店客滿。南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，台南民宿在228連假也多是爆滿的狀態。

台南春季活動也熱鬧不斷，3月8日即將登場的「亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」、白河木棉花季、學甲蜀葵花文化季及西港花旗木等活動。更多旅遊資訊可上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

228連假3天，台南湧入逾百萬遊客，國華海安河樂等商圈人潮最多。（圖由南市觀旅局提供）

228連假3天，台南湧入逾百萬遊客，國華海安河樂等商圈人潮最多。（圖由南市觀旅局提供）

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