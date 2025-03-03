228連假人潮爆棚 台南「巷仔Niau公仔」熱銷帶動買氣

台南市積極推動寵物友善政策，加上「巷仔Niau公仔」熱銷帶動買氣，228連假各大景點賣店平均每日營業額突破百萬元。（圖由南市文化局提供）

2025/03/03 12:44

〔記者王姝琇／台南報導〕228連假氣候宜人，台南市積極推動寵物友善政策，加上「巷仔Niau公仔」熱銷帶動買氣，各大景點賣店平均每日營業額突破百萬元，創下文創商品銷售新紀錄。

南市文化局推出5款「巷仔Niau公仔」於12處指定通路開賣，短短3天內，盲盒與禮盒即被搶購一空，許多粉絲為蒐集公仔特意走訪多處古蹟園區，帶動整體參觀人次激增，文創商店業績飆升。

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市長黃偉哲表示，巷仔Niau作為台南新生代的城市吉祥物，不僅受到市民喜愛，更成功吸引全國遊客跟著Niau一同探索台南。這次熱銷成績證明了文化行銷的強大影響力，也讓傳統古蹟與創新文創商品相輔相成。

黃偉哲說，隨著台南持續推動寵物友善政策，各景點園區將進一步完善相關配套，讓台南不僅是適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的城市，也成為毛孩們的友善天堂。

文化局補充，此次推出的5款巷仔Niau公仔幾近完售，未來將陸續推出更多周邊商品，包括已上架的巷仔Niau磁鐵等，讓粉絲們能收藏這份獨特的文化記憶。巷仔Niau的故事仍在持續發展，家族夥伴也將陸續登場，請大家和巷仔Niau一起「踅」台南，發掘更多城市之美。

南市文化局推出5款「巷仔Niau公仔」於12處指定通路開賣即被搶購一空。（圖由南市文化局提供）

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