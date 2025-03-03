基隆2088C公車首發試辦3個月 直上台62免繞市區

立委林沛祥表示，此路線今日通車將試辦三個月。（林沛祥提供）

2025/03/03 12:21

〔記者羅國嘉／基隆報導〕從基隆海科館發車，開往台北的2088C路線公車，今晨發出首班車。立委林沛祥表示，此路線今（3日）通車將試辦3個月，從上午5點45分自海科館發車，與既有班次不同的是，經孝東路站後直接接上台62快速道路，大幅縮短行車時間，未來一個月後若運量充足或有增班需求、增設新路線，都會與相關單位密切合作。

2088C路線首班車，今天上午5時45分自海科館發車，試辦3個月。林沛祥和市議員呂美玲、何淑萍和韓世昱，及新富里長莊紫濠，都到山海觀社區站了解發車及民眾搭乘情形。

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林沛祥指出，過去許多民眾反映2088A尖峰時段客滿，即使已無空位，仍須繞行市區，導致通勤時間延長。此次爭取2088C路線，作為2088的第三條支線，讓原本客滿的班次能直上台62快速道路，大幅減少通勤時間，讓通勤族能更快抵達台北上班、上課。

大都會客運總經理李建文表示，2088C啟用後，未來一個月內將滾動式調整，持續評估增班需求或行駛路線，以更好地滿足基隆通勤族的需求。另外，今年6月大都會客運將陸續引進33輛電動公車，這不僅有助於提升車輛妥善率，也能強化2088線的運量，讓班次更加穩定。

交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元表示，公共運輸的核心目標是服務在地居民，這次透過立委、客運業者與地方議員的努力，不僅優化通勤環境，也符合節能減碳、淨零排放的政策目標。

呂美玲說，期盼大都會客運能夠將調和街轉運站，納入未來客運行駛路線，讓更多調和街社區民眾交通更便利；何淑萍指2088C路線不需經過市區，免除塞車很方便，期盼未來再增點增班。

莊紫濠也說，新豐街、深溪路一帶居民長期反映班次不足，這次2088C直上台62的規劃，對當地民眾來說是一大福音。

長期搭乘2088到北市府轉運站的李姓通勤女子說，過去在山海觀社區站都還能搭得到車，但到了碧海擎天站可能就客滿了，最多到巴塞隆納就滿了，新路線不用再行駛市區道路，讓她可以更快到台北。

從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥（左）和大都會客運經經理李建文（右）到公車站了解發車及搭乘情形。（林沛祥提供）

從基隆開往台北的2088C路線公車今晨發出首班車，立委林沛祥等人到公車站了解發車及搭乘情況。（林沛祥提供）

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