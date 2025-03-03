高中職特招專業群科甄選入學 教育部：考生可跨區報名

114學年度高級中等學校「特色招生專業群科」甄選入學將於3月10至14日受理報名。（取自官網）

2025/03/03 12:13

〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度高級中等學校「特色招生專業群科」甄選入學將於3月10至14日受理報名，包括國立基隆商工、台北市立士林高商、國立北科附工、國立成大南工等校，不受國中學籍學區限制，考生可跨區報名，預計今年4月12日及13日舉辦術科測驗（含面試），5月19日公布成績，6月13日放榜（撕榜）。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為培育各領域務實致用的技職人才，教育部持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，「114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」採「術科甄選」，不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向，報名其他就學區辦理特色招生的學校，提早於6月16日報到入學，具職業或技能性向發展潛能的國中畢業生可透過該管道進入各校特色科班，為職涯發展邁出重要的一步。

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依簡章，招生學校包括公私立，例如國立基隆商工日間部商業經營科招15名，台北市立士林高商日間部資料處理科招34名及日間部廣告設計科招18名，國立北科附工日間部農場經營科招5名及日間部汽車科招15名，國立成大南工日間部板金科招20名，國立台南海事學校日間部電子科（AI機器人特色班）招34名及日間部水產養殖科招15名等。

各校依特色課程發展就實作、實驗、表演等項目，選擇辦理術科測驗，並得視需要辦理書面審查或面試，但不得加考任何學科紙筆測驗，另各校得參採114年國中教育會考成績作為錄取門檻。

黃瀞儀表示，應屆畢業生由各國中協助集體繳交報名資料，非應屆或跨區報名的個別報名學生，可至各招生學校現場報名繳件，學生如需報名台北市及新北市的特色招生學校，則依該市規定時程辦理。

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