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    遙控淨海新尖兵 無人船清理台東海漂垃圾逾6成

    遙控無人船成為台東清理海漂垃圾利器。（記者黃明堂攝）

    遙控無人船成為台東清理海漂垃圾利器。（記者黃明堂攝）

    2025/03/03 11:51

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣近年來陸續成立「環保艦隊」、「海洋巡守隊」及「潛海戰將」，共同組成「台東縣淨海聯盟」，去年共清除3811公斤海洋廢棄物，其中，「環保艦隊」運用東部第一艘的遙控海廢清理無人船，有效清除2457公斤海廢，佔總量的64.5%，展現科技結合海洋保育的卓越成。

    台東縣環保局指出，「台東縣淨海聯盟」目前成員總數已達753人，包括環保艦隊196艘、潛海戰將154人、海洋巡守隊403人，依據統計，去年總計清除出3811公斤海洋廢棄物，其中2457公斤海洋廢棄物，經由環保艦隊透過遙控海廢清理無人船進行作業，顯示科技輔助在海洋保育上的顯著成效。

    環保局說，「台東縣淨海聯盟」的成員人數持續增加，各學校、企業及團體的參與也日益活躍。去年，台東大學山海中心的潛水隊多次在縣內執行潛水淨海任務；成功大學的海洋巡守隊與綠島公所及業者合作，共同清理海岸垃圾，不僅加速了淨海行動的進展，也吸引了更多人關注並加入海洋保育的行列。

    環保局呼籲，今年將以「海洋藍碳」為主題，透過清理纏繞珊瑚的漁網來保護珊瑚，並透過水下攝影記錄珊瑚生態。同時，將加強科技在海洋環境治理中的應用，包括設立海域水質監測站及遙控海廢清理無人船等措施，共同努力為台東縣海洋環境的永續發展作出貢獻。

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