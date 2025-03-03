波蘭政府台灣學生碩士獎學金 最多可領3年

我國與波蘭高教交流密切，共同提供台灣學生赴波蘭就讀碩士之獎學金。圖為111年台灣波蘭高教論壇於波蘭華沙舉行。（圖由教育部提供）

2025/03/03 11:50

〔記者林曉雲／台北報導〕我國與波蘭政府合作，提供台灣學生赴波蘭讀書獎學金。教育部今（3）日說明，我國學生先赴波蘭學習語言1年，再進入波蘭公立大學就讀碩士學位，除免學費之外，也提供生活費和機票等，學習語言加攻讀碩士最多可領3年。

教育部國際司科長林曉瑩說明，該獎學金由波蘭高等教育暨科學部國家學術交流總署提供，名額共5名，受獎學生得於今（114）年10月至明（115）年6月至該署指定波蘭公立大學附設語言中心，就讀波蘭語言先修課程，除學費免費外，波蘭政府每月核發波幣1800茲羅堤（折合台幣約1.5萬元），教育部則提供台波往返直接航程普通經濟艙機票乙張，及自今年起提高研習期間每月生活費補助為台幣6000元。

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林曉瑩表示，受獎新生在結束波蘭語言先修課程後，得以續領獎學金生身分，自行申請於115學年入學指定之公立大學免學費就讀碩士學位學程，報名自即日起至3月14日止，擬於115學年度在波蘭攻讀碩士學位之學生可透過國內學校推薦，向教育部提出申請。

林曉瑩表示，波蘭高等教育體系蓬勃發展，和歐洲其他國家相比，波蘭高等教育資源豐沛，有其獨特優勢，且文化歷史多元豐富，而生活費用遠低於其他歐洲城市，對於國際學生相當具吸引力。

依簡章，培訓受獎新生以波蘭語學習專業學科課程的能力為主，含語言課、波蘭概論、歷史、地理、數學等科目，適用擬於115學年度在波蘭攻

讀碩士學位者申請。詳情請上網查詢。

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