雲林農特產前進東京食品展 張麗善：期待訂單超越去年1.5億

2025東京食品展3月11日登場，雲林縣長張麗善將率縣內8家業者及雲林縣農會整合20鄉鎮市農會組成雲林良品館共同參展。（記者黃淑莉攝）

2025/03/03 11:53

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025東京食品展將在3月11至14日登場，雲林縣長張麗善將率領雲林縣農會整合全縣20鄉鎮市農會及其他家合作農場、食品公司等9個單位組成雲林良品館共同參展，今（3）日召開行前記者會，張麗善表示，東京食品展是全球肯定平台，去年雲林參展廠商拿到1.5億元訂單，期待今年業績可以超越去年，讓世界看到雲林良品。

張麗善表示，這次東京食品展雲林良品館9個單位參展，包含新湖合作農場、虎尾農產生物科技生產合作社（可味）、富懋、馥得力、昇樺食品、瑞期食品及元進莊，還有雲林縣農會整合縣內各農會團體共同展示各鄉鎮最優質的農特產，一起進軍日本市場。

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張麗善指出，透過日本東京食品展，將雲林最好的農產與加工食品推向國際市場，進一步提升雲林品牌的全球影響力，這次日本行程不僅是參展，更將與日本食品業者洽談合作，爭取高額訂單，推動台日農產貿易的深度交流。

農業處長魏勝德表示，東京食品展是全世界三大食品展之一，超過4、50個國家超過千家廠商參展，希望透過此次東京食品展，進一步促成台日企業合作，創造高效益的農產經濟，也期待能夠帶回高額訂單，提升雲林產品的國際競爭力，進而為雲林在地農民和企業帶來實質性的經濟效益。

2025東京食品展3月11日登場，雲林縣長張麗善將率縣內8家業者及雲林縣農會整合20鄉鎮市農會組成雲林良品館共同參展。（記者黃淑莉攝）

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