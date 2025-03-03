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    台鐵2款龍虎石斑便當清炒、酥炸嘗鮮 即起至6/2開賣

    台鐵公司與屏東縣政府合作，以輸日等級屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」（見圖）以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，即日起至6月2日於指定台鐵便當本舖販售。（台鐵公司提供）

    台鐵公司與屏東縣政府合作，以輸日等級屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」（見圖）以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，即日起至6月2日於指定台鐵便當本舖販售。（台鐵公司提供）

    2025/03/03 11:07

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司再次與屏東縣政府合作，嚴選輸日等級的屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，讓旅客享用國產魚鮮清炒、酥炸兩種口味，即日起至6月2日於指定台鐵便當本舖販售。

    2022年中國暫停台灣石斑魚輸中，衝擊屏東產地，屏東縣政府與台鐵便當合作，以在地產銷履歷龍膽石斑魚為主菜，推出「鐵石新嚐」石斑魚便當，受到秒殺好評。

    台鐵再次與屏東縣府合作，推出兩款龍虎石斑便當。台北餐旅分處「龍虎好屏雙饗便當」將龍虎石斑魚塊清炒，保留魚肉鮮嫩與豐富膠質，搭配爽脆蔬菜，清爽不膩；另一道主菜是酥炸龍虎石斑風味魚排，外酥內嫩、鹹香四溢，雙重口感一次滿足。搭配屏東東港旗魚輪包蛋、彩椒綠蘆筍與季節時蔬，讓旅客攝取均衡營養。

    高雄餐旅分處「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」主菜以酥炸龍虎石斑魚排佐以台南楠西梅醬，酸甜鹹香，開胃爽口，適合南部炎熱氣候享用。副菜包含金沙炒洋蔥、小魚豆干、破布子汁炒龍鬚菜、紅黃彩椒與漬蘿蔔，搭配營養豐富的紅藜飯，以「食在地」為概念，展現南部特色風味。

    台鐵公司表示，兩款便當即日起至6月2日，「龍虎好屏雙饗便當」售於台鐵便當本舖台北（台北車站5個販售點）、板橋、桃園店，午餐限量100個、晚餐限量100個，每個199元，洽詢電話：02-23619309；「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」售於台鐵便當本舖台南、台南高鐵、新左營、左營高鐵、高雄、鳳山及屏東店，午餐限量100個，每個150元，洽詢電話：07-2358765。

    台鐵公司與屏東縣政府合作，以輸日等級屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」（見圖），即日起至6月2日於指定台鐵便當本舖販售。（台鐵公司提供）

    台鐵公司與屏東縣政府合作，以輸日等級屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」（見圖），即日起至6月2日於指定台鐵便當本舖販售。（台鐵公司提供）

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