為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏縣推客語深根計畫 為民眾量身訂做免費客語學習課程

    屏縣府規劃客語家庭親子共學活動。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣府規劃客語家庭親子共學活動。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/03/03 10:55

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕營造屏東縣客語學習環境，提升民眾學習客語興趣，同時增進公部門客語服務能力，屏東縣政府本月（3月）起推出「客語深根服務計畫」，所有課程均免費。

    屏縣府本月起規劃了客語認證班、客語推廣班、薪傳師傳習班，並在屏東縣客家文化中心週末假日定期舉辦「客語親子共學活動」及「客話講故事活動」，將客語融入美學手作、生活體驗與科學遊戲中，提高學習客語的興趣。

    屏東縣政府客家事務處說明，客語深根計畫課程內容豐富，從初階文化體驗班至中高級認證班，主要分為6大類，包括以美學手作或科學遊戲等方式引導初學者入門的推廣班、鼓勵家長與孩子共同學習的親子共學活動、小朋友最愛的「客話講故事」活動，以及以文學、歌謠及戲劇為主題的薪傳師傳習班、輔導學員通過客語各級認證的考照班、針對醫療與長照人員需求設計的職場客語班。

    此外，為提供因地制宜的「客製化」學習課程，公私部門、社區或一般民眾只要組成15位以上（職場班為10位）學員，即可根據申請單位的需求，客製化安排上課地點、師資、課程內容及上課時間等，進一步提升學習成效。

    所有課程均免費提供，屏縣府歡迎對客語有興趣的民眾報名參加，共同豐富台灣多元文化的內涵。相關課程資訊可查詢客家事務處官方網站、臉書專頁，或撥打電話：08-7320415分機3925。

    客語深根計畫課程內容豐富，也有初學者客語入門課程。（圖由屏東縣政府提供）

    客語深根計畫課程內容豐富，也有初學者客語入門課程。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播