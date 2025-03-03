屏縣推客語深根計畫 為民眾量身訂做免費客語學習課程

屏縣府規劃客語家庭親子共學活動。（圖由屏東縣政府提供）

2025/03/03 10:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕營造屏東縣客語學習環境，提升民眾學習客語興趣，同時增進公部門客語服務能力，屏東縣政府本月（3月）起推出「客語深根服務計畫」，所有課程均免費。

屏縣府本月起規劃了客語認證班、客語推廣班、薪傳師傳習班，並在屏東縣客家文化中心週末假日定期舉辦「客語親子共學活動」及「客話講故事活動」，將客語融入美學手作、生活體驗與科學遊戲中，提高學習客語的興趣。

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屏東縣政府客家事務處說明，客語深根計畫課程內容豐富，從初階文化體驗班至中高級認證班，主要分為6大類，包括以美學手作或科學遊戲等方式引導初學者入門的推廣班、鼓勵家長與孩子共同學習的親子共學活動、小朋友最愛的「客話講故事」活動，以及以文學、歌謠及戲劇為主題的薪傳師傳習班、輔導學員通過客語各級認證的考照班、針對醫療與長照人員需求設計的職場客語班。

此外，為提供因地制宜的「客製化」學習課程，公私部門、社區或一般民眾只要組成15位以上（職場班為10位）學員，即可根據申請單位的需求，客製化安排上課地點、師資、課程內容及上課時間等，進一步提升學習成效。

所有課程均免費提供，屏縣府歡迎對客語有興趣的民眾報名參加，共同豐富台灣多元文化的內涵。相關課程資訊可查詢客家事務處官方網站、臉書專頁，或撥打電話：08-7320415分機3925。

客語深根計畫課程內容豐富，也有初學者客語入門課程。（圖由屏東縣政府提供）

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