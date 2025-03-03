漢翔深耕地方 捐善款支持台東「孩子的書屋」

漢翔公司董事長胡開宏日前率主管從台中驅車前往台東「孩子的書屋」，致贈關懷善款。孩子則用真摯的鋼琴聲，回饋了漢翔全體同仁的愛心。（圖由漢翔提供）

2025/03/03 10:23

〔記者歐素美／台中報導〕業務拓展到哪，關懷就延伸到哪！漢翔公司董事長胡開宏日前率主管從台中驅車前往台東「孩子的書屋」，與書屋夥伴及孩子們互動，並致贈關懷善款。孩子則用真摯的鋼琴聲，回饋了漢翔全體同仁的愛心。

漢翔公司除了台中、沙鹿、岡山等主要廠區外，配合國防業務的展開，已有大批團隊長期派駐台東，執行任務的同時，也不斷思考如何與公益結合，關懷的觸角因而延伸至台東，讓愛在社會上不斷流動。

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台東「孩子的書屋」，是陳俊朗（陳爸）為部落低收、弱勢、家庭失能孩子打造的第二個家。書屋提供課輔、餐食、才藝等協助，致力於陪伴孩子們成長，翻轉原先缺愛、被放逐的命運。陳爸就是9座書屋200位孩子的父親，然而，陳爸因長期累積壓力，於2019年驟逝，令人不捨。

書屋夥伴強忍淚水，延續陳爸志業。而今，書屋運作依然面臨資金與人力等困境。儘管挑戰猶在，團隊仍堅持初心，努力為孩子們創造更好的未來。「每一個孩子，都值得成為很好的人」，胡開宏深入了解書屋理念後深受感動，因而親自率領相關主管前往致贈善款。

胡開宏表示，企業的責任，除了追求成長，還有回饋，將關懷帶到需要的地方！看到孩子們如此充滿活力與才華，更加堅信，我們正在做對的事。善與美是流動與擴散的，漢翔公司用行動支持，也期盼能有更多人認識與認同，讓這份溫暖，在台東的土地上，生根發芽。

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