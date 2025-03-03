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    北埔往五指山竹37線16.5Ｋ樹倒阻路 熱心人士第一時間協助排除

    新竹縣北埔鄉通往五指山的竹37線的16.5公里處，今早突然有一棵大樹傾倒橫躺路面，造成雙向無法通過。（外坪村長楊文國提供）

    新竹縣北埔鄉通往五指山的竹37線的16.5公里處，今早突然有一棵大樹傾倒橫躺路面，造成雙向無法通過。（外坪村長楊文國提供）

    2025/03/03 10:15

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕228連假好天氣結束，今（3）日上午6點許新竹縣北埔鄉通往五指山的竹37線的16.5公里處，突然有一棵大樹傾倒橫躺路面，造成雙向無法通過；一名熱心人士曾先生主動協助鋸斷樹幹後，偕同路過民眾一同合力將樹幹翻滾到路邊，讓道路可單向通車，後續由北埔鄉公所處理中，請用路人小心慢行注意安全。

    北埔鄉外坪村長楊文國分享，今早竹37線16.5公里處，有一棵直徑約43公分的大樹突然傾倒，所幸當下沒有造成人員受傷或車輛受損，但樹幹橫躺路面，原本完全不能過，好心人士曾先生自備工具鋸斷樹幹，並請路過人合力翻滾到路邊，現在單向可通車，鄉公所接獲通報協助後續處理。

    新竹縣北埔鄉通往五指山的竹37線的16.5公里處，今早突然有一棵大樹傾倒橫躺路面，造成雙向無法通過。（外坪村長楊文國提供）

    新竹縣北埔鄉通往五指山的竹37線的16.5公里處，今早突然有一棵大樹傾倒橫躺路面，造成雙向無法通過。（外坪村長楊文國提供）

    熱心人士曾先生主動協助鋸斷樹幹後，偕同路過民眾一同合力將一節節的樹幹翻滾到路邊，讓道路可單向通車 。（外坪村長楊文國提供）

    熱心人士曾先生主動協助鋸斷樹幹後，偕同路過民眾一同合力將一節節的樹幹翻滾到路邊，讓道路可單向通車 。（外坪村長楊文國提供）

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