登山要小心！228連假玉山園區2山友滑落邊坡驚險自救

玉管處呼籲山友登山過程請隨時留意腳下路況及步伐，切勿掉以輕心，避免因失足滑落邊坡、甚至墜谷。（記者張協昇攝）

2025/03/03 10:09

〔記者張協昇／南投報導〕228連假各地天氣晴朗暖和，玉山國家公園各山域均有不少民眾前往登山，惟也發生2件山友滑落邊坡自救的驚險案例，另有1起山友胃痙攣嘔吐，由空勤直升機協助吊掛送醫，玉山國家公園管處（簡稱玉管處）呼籲欲從事長程登山路線山友，務必常態性訓練體能，登山過程請隨時留意腳下路況及步伐，切勿掉以輕心，避免因失足造成創傷或墜谷、滑落邊坡等意外。

玉管處指出，228連假期間，玉山國家公園園區不平靜，2月28日八通關越嶺線西段11.5K往東埔方向，因路況不佳，踩點僅10公分，1名山友滑落邊坡，卡在半山腰，幸好同行及路過山友合力將其引導至步道，順利脫困。3月1日白洋金礦下中央金礦山屋前1公里處，也有1名山友滑落邊坡，左手中指骨折且受困，經同行山友協助救援，下山後自行就醫。此外，3月1日南二段1名山友於轆轆谷山屋，因胃痙攣嘔吐無法行走，由空勤直升機協助吊掛送醫。

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玉管處表示，欲從事長程登山路線山友，務必常態性訓練體能，並於出發前1至2週，試著調節身體狀況，避免熬夜、暴飲暴食、操勞，如發現有感冒等身體不適狀況，請審慎評估取消行程，避免因病求援。尤其在登山過程，也請隨時留意腳下路況及步伐，時刻警覺，獨攀者更應謹慎，萬一發生墜谷或滑落但人員無傷或輕傷情況，請在現地環境、自身與隊友能力許可下，先試著自救及脫困，避免救難人員疲於奔命。

八通關越嶺線西段11.5K處，228連假期間踩點10公分，1名山友滑落邊坡驚險脫困。圖中山友非案例當事人。（玉管處提供）

玉管處呼籲欲從事長程登山路線山友，務必常態性訓練體能，如發現有感冒等身體不適狀況，請審慎評估取消行程。（記者張協昇攝）

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