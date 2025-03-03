彰基連日遭駭客大規模攻擊 資安部門徹夜作戰

彰基連日遭駭客大規模攻擊，抗駭勇士徹夜作戰，彰基總院長陳穆寬（中）今天一早請大家喝咖啡加油打氣。 （圖由彰基提供）

2025/03/03 09:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院從3月1日起連番遭到駭客攻擊，駭客利用假日資訊部人力最缺乏的時候發動大規模全面攻擊，經過2天作戰，雖然有部分系統短暫失靈，但是都積極搶修完成，沒有資料外洩、病患權益受損，或者全面被癱瘓的狀況。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基最近一年來，每個月都遭受5000筆以上的駭客攻擊，但是彰基有專門資安中心和專職的資安長，且資安方面預算占總預算12%到20%，資訊相關工程師有70名，資訊部門及其他相關部門更都通過ISO27001認證。

請繼續往下閱讀...

衛生福利部2023年9月6日選擇彰化基督教醫院為示範基地，引用實際駭客入侵手法編製攻擊腳本，進行醫院實際場域資訊安全的攻防演練，藉以驗證醫療領域關鍵基礎設施的資安防護與應變能力，預防資訊安全事件的發生。彰基展現出卓越訓練和反應能力，成功發現攻擊事件並採取必要措施。而演練也讓擔任攻擊方的台灣駭客團隊獲得寶貴經驗。

陳穆寬今天一早上班日就送來咖啡加油打氣，讓資訊部同仁提起精神繼續作戰。他感謝資訊部同仁徹夜不眠不休的作戰，更感謝全體醫療人員在假日兢兢業業的為病人服務，雖然有一些少許的不便，但是在大家的努力之下，沒有抱怨、只有相互支援。陳穆寬指出，今天的駭客攻擊事件雖為嚴峻挑戰，但也成為最實際的資安防禦演練，進一步驗證彰基抗駭勇士團隊的應變能力。不論是急診、病房、開刀房、加護病房等單位都運作的井然有序，充分展現了醫學中心的堅強實力與韌性。

彰基急診張家凱（左）及郝建杰（右）兩位主治醫師看到總院長陳穆寬一大早來急診關心駭客攻擊事件，雖然身體疲憊，但是都開心的笑了。（圖由彰基提供）

衛福部於2023年選擇彰基為資安演練示範基地，對彰基展現卓越訓練和反應力，成功發現攻擊並採取措施讚譽有加。（圖由彰基提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法