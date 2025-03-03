木屑粉變色鉛筆！高市青年局促成青創聯手製造永續

透過Pinway媒合，青創品牌「大雄的木作世界」與「喵喵窩手作行」首次以「永續」為題聯名創作，將木屑粉轉變成永續創作的色筆。（青年局提供）

2025/03/03 09:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應聯合國「2030永續發展目標」。高市府青年局轄下青創基地Pinway積極響應，促成青創品牌「喵喵窩手作」與「大雄的木作世界」共同協作，將原本要丟棄的大批木屑粉、變成具有淡淡木香的色鉛筆，將剩餘材料轉化為創意，開創永續環保新風潮！

青年局說明，Pinway創客教育品牌「大雄的木作世界」品牌工作室由盧秀雄與盧柏宇父子創立，以獨創「寄木」工法拼接不同原木，創造出紋理獨特的系列寄木創作；這項工法不僅展現木工工藝深厚底蘊與創新思維，也讓木料獲得新生，體現木作在永續與美學發展中的潛力。

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同樣為青年局輔導立案廠商的「喵喵窩手作行」，由具美術背景的品牌主理人郭雋瑄創立，致力透過嘗試異材質創作，追求永續與實用兼具的作品；此次經Pinway青創基地媒合，首次與「大雄的木作世界」以「永續」為題聯名合作，開創獨具特色的環保色鉛筆。

青創團隊介紹這款創新手作產品的靈感，源自木工製作過程中產生的木屑粉，透過巧思，將這些粉料融入可塑性黏土，再搭配不同顏色的筆芯，成功打造出獨一無二的色鉛筆；新款色鉛筆從粉料製作開始，不僅保留手作的樂趣，淡淡的木頭香氣，更為為手作者帶來特別的創作體驗。

青年局代局長汪小芬表示，透過Pinway青創基地，青年局不僅能支持青年創業，也促進社會對永續發展的關注與實踐，青年局將持續提供創新平台，協助青創團隊發揮創意，並連結各界資源共同實踐SDGs目標，為社會創造更美好的未來。

將木屑篩選後挑出細緻木粉（圖右），再加入可塑性黏土與筆芯塑型成色鉛筆，不僅保留手作的樂趣，淡淡的木頭香氣更為手作者帶來特別創作體驗。（青年局提供）

高市青年局輔導品牌「喵喵窩手作行」由具有美術背景的品牌主理人郭雋瑄成立，致力透過嘗試異材質創作，實現永續與實用兼具的作品。（青年局提供）

Pinway創客教育品牌「大雄的木作世界」由木作職人盧秀雄（前）與兒子盧柏宇（後）共同經營，專注於木工技藝的創新與實用性。（青年局提供）

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