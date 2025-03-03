今溫暖如夏高溫逾30度 明起「春寒雨若泉」北台濕冷到週日

今暖熱如夏，高溫上看30度以上。（資料照）

2025/03/03 09:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（2日）各地區最高氣溫約在30至34度之間，今各地仍是晴時多雲的天氣，高溫都在30度以上，明（4日）鋒面通過，中部以北有響春雷機率，隨後冷空氣南下、氣溫驟降，週五（7日）晨部分平低最低溫下探10度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今台灣中高雲增多，各地為晴時多雲的天氣；花東偶有零星、少量飄雨的機率，金馬有濃霧。

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今白天「溫暖如夏」，本島各地區的最高氣溫都在30度以上，各地區氣溫為：北部17至31度、中部18至33度、南部19至33度、東部20至30度。

明鋒面通過、伴隨明顯降雨，中部以北小範圍對流發展，有春雷乍響機率，冷空氣南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化，溫差恐逾15度。

週三至下週日（5至9日）清晨，一波波的水氣通過，北台灣感覺特別濕冷，為典型「春寒雨若泉」型態，其他地區影響相對較小，但亦常有明顯變化，要注意調適；預估此波冷空氣將於週四晚、週五晨降至最低，台北測站約可降至14或15度，少部分平地的最低氣溫將降至10度左右。

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