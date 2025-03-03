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    白沙屯媽祖澎湖聯誼會獻愛 助弱勢家庭度難關

    白沙屯媽祖澎湖聯誼會，捐款協助望安解姓婦人度過難關。（白沙屯媽祖澎湖聯誼會提供）

    白沙屯媽祖澎湖聯誼會，捐款協助望安解姓婦人度過難關。（白沙屯媽祖澎湖聯誼會提供）

    2025/03/03 09:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙屯媽祖以大愛聞名，信徒遍及全台各地，離島澎湖也成立白沙屯媽祖澎湖聯誼會，身體力行實踐媽祖大愛精神，收到望安解姓婦人需要協助，監事吳忠一得知此事，由總幹事薛亦凡提出急難救助計劃。

    解姓婦人丈夫先前在台工作，因職業傷害導致身體狀況欠佳需經常請假，而被公司裁員。去年全家搬回望安鄉，丈夫從事打臨工維持家計，2月26日丈夫心肌梗塞離世，留下2個小孩（一個未滿5個月、一個未滿2歲），解姓婦人目前工作收入約28500元。丈夫驟然去世，頓時家中失去經濟來源及依靠。

    澎湖聯誼會每次的急難救助計劃均由聯誼會帶頭樂捐5000，其餘由會員認捐，每位會員可以認捐一個單位（500），此次總共樂捐款30000元。昨（2）日由理事長葉叡霖率領秘書長劉才典、理事陳志先、活動組長謝宏育一同到靈堂致意，並轉交會員捐助的愛心款項給解姓婦人。盼可以發揮小小力量，讓解姓婦人度過難關。

    除了行善之外，白沙屯媽祖澎湖聯誼會也邀請認同理念的民眾，可以一起加入善的循環行列，讓媽祖的大愛可以分享到每個角落。

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