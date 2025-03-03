03/03各報重點新聞一覽

曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮昨參加國民黨舉辦的植樹節活動，當場怒嗆傅崐萁「通匪」，遭現場工作人員架出去。（圖：民眾提供）

2025/03/03 07:05

自由時報

傅崐萁辦問政說明會 退休師嗆「通匪」遭架走

國民黨立院總召傅崐萁遭提議罷免，昨在花蓮中正體育場舉行兩千人問政說明會，結果曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮在場內直接站起來嗆傅崐萁「通匪」後被架出場。葉春蓮說，她領了一輩子國家薪水跟退休俸，若共產黨來大家都活不下去，傅崐萁現在很明顯就是通匪啊！

請繼續往下閱讀...

詳見傅崐萁辦問政說明會 退休師嗆「通匪」遭架走。

防中共滲透 降低國安風險 港人移民來台 擬新增「長期居留」

賴清德總統上月宣布將進行「國安法制改革」工作。為防堵中共透過港澳移民對台滲透，官方研議港人居留滿一年可申請定居規定，擬調整改為四年，並於居留、定居外，新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但不必取得我國身分證，降低國安風險。

詳見防中共滲透 降低國安風險 港人移民來台 擬新增「長期居留」。

疑不實核銷首長特別費 台中地政局長吳存金 百萬交保

台中市政府地政局長吳存金，疑不實核銷首長特別費，台中地檢署檢察官上月廿五日在台中市長盧秀燕出國訪日隔天，指揮調查局等單位，前往吳存金市府辦公室和八、九處地點同步進行搜索，除吳存金外，還帶回十多名證人和相關證物進行調查，訊後認定吳存金涉嫌貪污罪嫌，以一○○萬元交保；台中市政府表示，尊重司法調查。

詳見疑不實核銷首長特別費 台中地政局長吳存金 百萬交保。

聯合報

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

美烏領袖二月廿八日在白宮不歡而散後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即轉往歐洲參加歐洲領袖峰會。英國首相施凱爾二日說，英烏與法國均同意研擬一項俄烏戰爭的停戰計畫，再將該計畫提交美方討論。

詳見川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫。

高雄交通死亡事故 去年上半年少報28件

為洗刷行人地獄汙名，交通部每月公布各縣市交通事故死傷數據，並點名後段班改善。本報調查，高雄市從去年起統計方式獨樹一格，僅去年上半年就少報廿八件死亡事故。高雄市政府指今年已調整計算方式，立委則提醒交通部與警政署重新檢視統計基準。

詳見高雄交通死亡事故 去年上半年少報28件。

中國時報

張憲義：都是中國人 不應使用核武

中科院核研所前副所長張憲義上校1984年被美國中情局（CIA）吸收為線人，向美國洩露台灣核武發展細節，導致計畫在美國施壓下被迫中止。美國有線電視新聞網（CNN）1日刊出對他的專訪，張憲義說「我問心無愧」，當年的抉擇絕非背叛，因為他認為兩岸同屬中國人，使用任何致命武器都不合理。

詳見張憲義：都是中國人 不應使用核武。

歐洲峰會 英法烏將制定停火計畫

美烏元首白宮會晤不歡而散，為英國2日在倫敦召開的歐洲領袖峰會蒙上陰影。在英國首相施凱爾邀請下，烏克蘭總統澤倫斯基與十多名歐洲國家與歐盟、北約高層出席峰會，就烏國和平方案與歐洲安全議題磋商。施凱爾2日強調，英、法將與烏克蘭合作制定停火計畫，然後再與美國討論。

詳見歐洲峰會 英法烏將制定停火計畫。

為防堵中共透過港澳移民對台滲透，官方研議港人移民擬新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但不必取得我國身分證，降低國安風險。（路透檔案照）

台中市政府地政局長吳存金，疑不實核銷首長特別費，檢方訊後認定吳存金涉嫌貪污罪嫌，以100萬元交保。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法