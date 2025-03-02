改裝車噪音擾人 高雄今年十大路段加強取締

改裝車噪音擾人，環保局聯合警方於鼓山區蓮海路加強取締。（記者陳文嬋攝）

2025/03/02 23:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕改裝車噪音擾人，高雄市1年多來裁罰1300多件共240多萬元，行政區以鼓山區處分最多、路以段柴山大道處分最多，環保局今年將增設9套聲音照相設備加強科技執法，並鎖定鳳山區中山東路等十大路段嚴加取締，以維護民眾生活安寧。

環保局接獲民眾陳情，取締改裝車噪音污染，去年迄今執行聯合稽查117場次及科技執法124場次，噪音檢測超標及通知未到檢1300多件，總計裁罰240萬餘元。

請繼續往下閱讀...

路段以鼓山區柴山大道裁罰15件共2.7萬元最多，其次為大寮區鳳林三路裁罰11件共2萬元、鼓山區蓮海路裁罰9件共1.7萬元，以及仁武區鳳仁路裁罰7件共1.3萬元。

行政區以鼓山區處分最多，去年聯合稽查12場次及科技執法20場次，裁罰37件共6.8萬元，其中柴山裁罰24件共4.4萬元，包括柴山大道及蓮海路。

此外，鳳山區去年聯合稽查及科技執法各12場次，裁罰20件共3.6萬元，前三名路段為中山西路、光遠路、國泰路；鳳山區鎮北里長趙志成表示，改裝車夜間行駛文龍東路、北賢街催油門、試車等，製造噪音污染，已請市府加強取締。

環保局今年鎖定十大路段加強取締，包括鼓山區哨船街、大寮區正氣路、內門區182縣道、大社區翠屏路、鳳山區中山西路、新興區大同一路、楠梓區德中路、三民區九如二路、前金區中華三路、林園區鳳林三路。

高雄現有22套車輛辨識系統，結合聲音照相科技執法設備，包括固定式20套及移動式2套，分別設於楠梓、鼓山、鳳山、三民等多區，今年將新增9套設備，加強科技執法取締。

環保局表示，今年起機車排氣管改裝列入監理所驗車檢驗項目，警方一旦查獲民眾違反規定，可依道路交通管理處罰條例第16條逕行裁處900元至1800元罰鍰，且違規車輛通知到檢後若檢測不合格者，得依噪音管制法加罰1800至3600元，並通知限期改善，屆期未完成改善者按次處罰，改善完成者仍需自費到環境部許可噪音實驗室通過認證後才能上路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法