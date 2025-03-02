把握最後好天氣！週一多雲到晴上看30度 入夜轉濕冷

週一各地大多為多雲到晴，中部以北及東北部地區偶有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/03/02 22:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（3日）白天各地多雲到晴，高溫可達30度，不過早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約19-20度。明晚鋒面接近，中部以北及東北部地區將有零星短暫陣雨。

中央氣象署預報，週一白天各地多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，隨著鋒面接近，中部以北及東北部地區轉為零星短暫陣雨；晚起鋒面逐漸通過，各地降雨轉趨明顯並有短暫陣雨或是雷雨的天氣，尤其在西半部及宜花地區有局部大雨發生的機率，留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象，外出活動留意安全並攜帶雨具備用。

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氣溫方面，今晚明晨各地低溫約20至23度，白天仍為溫暖偏熱的天氣，北部及東半部高溫約28到30度，中南部約32至33度，近山區氣溫會再略高一些，入夜後冷空氣南下，各地逐漸轉濕冷；澎湖20至26度、金門17至23度，馬祖12至18度。

天氣風險公司指出，明天鋒面系統在北方海面逐漸南下，白天期間臺灣仍在鋒面前的南風環境中，各地水氣增多，由多雲漸轉陰天，但降雨還不太明顯，只有東南部地區及午後的山區會有零星短暫陣雨機會，氣溫依然相當暖熱，與週末天氣相似。入夜後天氣進一步變化，隨著鋒面接近、水氣持續增多，各地都將轉為局部短暫陣雨。

紫外線指數部分，週一僅台東縣「過量級」；其餘縣市「高量級」。

空氣品質方面，週一環境風場為東南風，由東風南轉為偏南風，竹苗以南午後擴散條件逐漸轉佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；中部以北地區、馬祖、金門、基隆北海岸及清晨南部地區有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，中部以北零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

週一中部以北及東北部低溫約19-20度，高溫可達30度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週一僅台東縣「過量級」；其餘縣市「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，中部以北零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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