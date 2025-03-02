台中太平枇杷節開跑 彩繪雨傘美食迎客

太平樹孝商圈管委會與太平區公所今天下午舉辦「傘繪枇杷野餐同樂會」，吸引親子發揮創意彩繪雨傘。（太平區公所提供）

2025/03/02 20:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平樹孝商圈管委會與太平區公所今天下午在商圈入口的太順路旁「黃金大地」綠地，舉辦「三月黃花賞花，傘繪枇杷野餐同樂會」活動，邀請新平國小孩童參與傘繪枇杷節活動，也歡迎民眾至黃金大地google地標打卡評論，上傳野餐同樂照，持評論頁面可至商圈服務台兌換樹孝商圈限量驚喜禮包，同時也為太平枇杷節系列活動揭開序幕。

太平區公所主秘李愛國指出，「黃金大地」地標具黃花風鈴木意象，此地標近太順路與樹孝路交叉路口，在商圈入口意象設置完成後，去年由公所完成「黃金小徑」無障礙步道及「兒童搖搖馬和遊戲軟地板鋪設遊憩區」，並優化修繕黃金花藝術座椅、景觀路燈、整地綠美化等，希望吸引民眾來樹孝商圈賞花休憩、健身散步，成為樹孝商圈遊客購物休閒與舉辦活動的好地方。

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台中市太平樹孝商圈主委劉家寧表示，商圈目前致力於多元化推廣，前年改善商圈人行道街景美觀，多了一個優化的友善藝文綠地空間，商圈將持續舉辦各式活動，形塑商圈意象，增進商圈店家凝聚力，吸引人潮消費，帶動商圈商機。

今天舉辦「傘繪枇杷野餐同樂會」，邀請新平國小孩童參與彩繪雨傘，小朋友發揮創意進行彩繪，現場還邀請喜樂舞風文化藝術團表演，並有街頭藝人演出，結合商圈店家的攤位，推廣在地商品美食，現場熱鬧滾滾。

太平樹孝商圈管委會與太平區公所今天下午舉辦「傘繪枇杷野餐同樂會」，為太平枇杷節系列活動揭開序幕。（太平區公所提供）

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