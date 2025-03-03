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    首頁　>　生活

    大學生面臨「不對等感」 網：請做自己、以自己為主

    一名大學生表示，在與朋友相處時，感受到的挫折遠超過國中和高中時期。示意圖。（資料照）

    一名大學生表示，在與朋友相處時，感受到的挫折遠超過國中和高中時期。示意圖。（資料照）

    2025/03/03 00:31

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨新學期開始，大學生踏入校園，迎接新學期挑戰。一名女大發文表示，大學生活中的「不對等感」導致她在人際關係上感到挫折，並表示這種感覺使她與朋友的關係變得越來越疏遠。

    女大生在Dcard上以「上大學之後好像想通了」為題，分享了自己在大學兩年中逐漸感受到的孤立與失落。她表示，與國高中時期相比，大學中的人際互動充滿了更多的挑戰與困惑。在國高中時，她總是以真誠的態度對待每一位朋友，也總能夠獲得相應的回應。但進入大學後，許多朋友似乎把社團活動、戀愛或其他事務放在比她更重要的位置，這讓她感到被忽視。

    她指出，雖然自己在傳訊息給朋友時並不奢求立即回覆，但至少希望對方能在忙完手頭的事務後抽空回覆。然而，面對面的交流卻更加讓她感到沮喪。當她認真傾聽朋友的心情並給予回應時，往往換來的卻是冷漠或轉移話題的反應。她不禁發問「為什麼只有我單方面付出，而換來的卻是這樣的對待？」。

    這位女大學生坦言，自己開始變得越來越失望，並表示「以後再遇到不尊重我的人，我也會把這份尊重給丟了。」她提到，與其一再忍受這種不對等的關係，不如選擇放下，遠離那些不值得的人和事，轉而享受自己的獨處時光。

    有網友表示理解與支持，「我也是到了大二才發現，其實大學朋友真的要遇到很喜歡很知心的很難，所以現在都保持一個心態:請做自己，以自己為主，自己想幹嘛就幹嘛不要太在意別人」。

    也有網友分享了自己的經歷，「表示大學生活就是這樣，面對不同價值觀和人際距離的挑戰，某些人只是表面上裝作天然呆，直到最後才真正意識到，那個小丑原來是我自己」。

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