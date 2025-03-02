清明4天連假國道措施一次看 前2週末也有管制及優惠

2025年清明連續假期相關國道交通疏導措施管制一覽表。（高速公路局提供）

2025/03/02 19:15

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年清明節連假4月3日至6日共4天，將出現掃墓、返鄉及旅遊車潮，高速公路局預估首日南向可達百萬車公里，是平日1.5倍；因應民眾提前利用週末掃墓，連假前兩個週末（3月22日、23日、29日及30日）及連假期間，國道部分路段實施匝道封閉、高乘載管制等，連假前2個週末採單一費率再7折收費，鼓勵民眾提前安排掃墓。

高速公路局預估，清明連假前兩天以南向車流為主，後兩天北向車流為主，交通量總計111至124百萬車公里；高公局透過大數據分析歷年清明連假國道雍塞路段，規劃交通疏導管制措施，並視天候狀況適時機動調整。

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另外，為鼓勵民眾提前利用週末掃墓，清明連假前2個週末，國道採單一費率再7折收費。

匝道封閉

一、假期前2個週六（3月22日及29日），清晨5時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

二、4月3日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

三、4月4日，清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

四、4月5日及6日，中午12至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高乘載管制

一、假期前2個週日（3月23日及30日），下午3時至晚間8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制。

二、4月3日，清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道。

三、4月4至6日，下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道，結束時間將視交通狀況機動調整。

收費措施

一、單一費率再7折：3月22日、23日、29日及30日，共計4日。

二、單一費率：4月3至6日。

三、暫停收費：4月3至6日，每天凌晨0時至清晨5時暫停收費。

開放路肩及匝道儀控

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

高公局建議，車多雍塞時可改走替代道路。國5頭城往坪林地區，建議改走台9線；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61線；國6台中往返南投地區，建議改走台63線；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。更多資訊請見「114年清明節連續假期國道疏運措施宣導專區」。

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