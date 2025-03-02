228收假！高鐵台中-南港增班次密度 晚上9點前「每小時1班」

因應北部區間自由座旅客較多特性，高鐵今天（3月2日）增加「台中－南港」班次密度，下午2時至晚間9時，每小時整點04分都有1班「台中往南港」列車。圖為今天高鐵旅運狀況。（高鐵提供）

2025/03/02 18:07

〔記者蔡昀容／台北報導〕為期3天的228和平紀念日假期即將結束，台灣高鐵公司因應北部區間自由座旅客較多特性，增加「台中－南港」班次密度，今天（3月2日）下午2時至晚間9時，每小時整點04分都有1班「台中－南港」北向列車，停靠沿途各站且均配置8節自由座車廂，歡迎旅客多加利用。

高鐵於和平紀念日疏運5天期間，共提供871班次列車的旅運服務。高鐵公司建議，今天欲搭乘自由座的旅客，前往車站前先行透過高鐵企業網站「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，以確保行程順暢。

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連假疏運期間，高鐵於台中站成立「前進指揮所」，機動調度以發揮最大列車運能效益，並配合交通部「運具聯防」措施，與台鐵及客運維持暢通聯繫，人潮過多時將適時引導旅客轉搭其他運具。截至今天傍晚5時為止，高鐵全線營運正常，各車站秩序良好。

高鐵說明，各車站會適時啟動人潮管制措施，引導對號座旅客優先進站搭車，另管控自由座旅客進入月台或閘門內人數，確保旅客安全及旅運順暢；此外，高鐵站務人員也會在月台協助引導自由座旅客，依照不同目的地分流搭乘，縮短等候及旅程時間，並分散各車次自由座人數，請旅客依照站務人員引導搭車。

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