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    無所不黏連眼鏡蛇也受害！保育團體籲捕鼠勿用黏鼠板

    黏鼠板對蛇的傷害也不小，可能會造成皮膚在掙扎拉扯時破裂或是發炎，甚至死亡。（台灣爬行類動物保育協會提供）

    黏鼠板對蛇的傷害也不小，可能會造成皮膚在掙扎拉扯時破裂或是發炎，甚至死亡。（台灣爬行類動物保育協會提供）

    2025/03/02 18:59

    〔記者蔡文居／台南報導〕天氣逐漸回暖，鼠輩開始橫行，很多人會放置黏鼠板防治鼠害，結果除了老鼠外，其他動物也中獎，甚至連小貓、小狗、野鳥、蛇類等也受害，台灣爬行類動物保育協會、台南野鳥學會等保育團體不約而同呼籲不要再用黏鼠板了，以免成了野生動物的致命陷阱。

    台南鳥會野鳥救傷組表示，可能天氣回暖，這陣子接獲各種黏鼠板救傷案件變多了，黏鼠板的反光容易讓動物誤以為是水池，想喝水或洗澡而下「水」受困，最近陸續接獲有麻雀、斑鳩、白頭翁等野鳥受困，尤其黏鼠板的毒性殘膠以及動物過度的掙扎都會造成死亡。

    鳥會救傷組表示，建議民眾用捕鼠籠代替黏鼠板，也不要在戶外放置黏鼠板，這會捕捉到許多意想捕捉的野生動物，包括青蛙、壁虎、蛇、鳥等，甚至連小貓小狗都是黏鼠板受害的常客。

    台灣爬行類動物保育協會日前就接獲黏到眼鏡蛇的通報，協會秘書長徐偉傑表示，黏鼠板對蛇的傷害也不小，可能會造成皮膚在掙扎拉扯時破裂或是發炎，甚至死亡，所幸這隻眼鏡蛇幼蛇最後順利獲救，但得照顧到其至少蛻皮一次才能野放，以現在救援體系的量能跟處理照顧毒蛇技術人員的缺乏，可說非常麻煩。

    徐偉傑說，另外在救援過程中也非常危險，一個不小心就可能被毒蛇咬傷，所以希望大家盡量不要用黏鼠板來做防蛇工作。

    台南鳥會救傷組也呼籲大家，如要防治鼠害，建議使用捕鼠籠之類的陷阱捕捉，如果真的不幸黏到野鳥等生物，請先私訊連絡，勿將受困的動物直接取下。

    若遇到野鳥等小動物受困黏鼠板，台南鳥會建議先將周圍有黏性地方黏上紙，覆蓋住黏性物質，並立即聯絡他們。（台南鳥會提供）

    若遇到野鳥等小動物受困黏鼠板，台南鳥會建議先將周圍有黏性地方黏上紙，覆蓋住黏性物質，並立即聯絡他們。（台南鳥會提供）

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