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    控虎航空服員「這行為」太失禮！網友：再也不想搭

    民眾發文說，近日搭乘虎航，空服員的態度不佳，購買機上免稅商品更要看空服臉色，直呼「再也不想搭……」。虎航示意圖。（資料照）

    民眾發文說，近日搭乘虎航，空服員的態度不佳，購買機上免稅商品更要看空服臉色，直呼「再也不想搭……」。虎航示意圖。（資料照）

    2025/03/02 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕虎航近日爭議不斷，既前幾天空服員以「慶祝228，免稅商品85折優惠」推銷產品讓民眾覺得不妥外，昨（1）日晚間，又有網友發文指出，空服態度不佳，甚至在機上買免稅商品都還要看空服臉色，氣得網友標題直接用「第一次搭虎航就再也不想搭……」。

    網友在Dcard發文說，近日搭乘虎航，整趟飛行過程都讓他觀感極差。在一開始旅客們上飛機要放東西在上方置物櫃時，機組人員就直接叫乘客放在椅子下方就好。原PO也表示，查看後發現，此時搭乘區域在都沒坐人的情況下，置物櫃已經被裝滿。而男空服更直接用不耐煩的語氣說：「那邊滿了不能放，可以放座位下方。」

    除此之外，免稅商品銷售也讓網友非常不滿。原PO表示，機組人員幾乎從一上飛機就瘋狂廣播，超大聲的用麥克風宣傳推銷自家免稅商品，從頭到尾大概廣播了十幾次，相比一開始的冷言冷語，更讓人感到不舒服。不僅如此，原PO朋友雖已指定購買某款商品，但機組人員仍持續推銷自家較貴產品，後續朋友委婉表達只要原本的商品就好，男機組人員更直接臉色一暗，後續再也沒有好臉色，包括刷卡簽名時，空服人員甚至直接把刷卡機丟在原PO手上。

    原PO坦言，能理解空服員收入一部分來自機上免稅商品，但這些行為真是太令人反感了。曾搭過虎航的網友留言「虎航推銷真的很爛…不管是飛韓國還是日本線都一樣，紅眼班機也要推銷真的吵死人」、「虎航真的完全不想再搭，空少的服務態度好像欠他幾百萬。除了瘋狂推銷商品外，連基本的服務態度都沒有」。但也有網友說，「我搭過虎航三次，都沒碰過原PO說的問題，應該是那個空服員的關係吧」。

    另有網友針對行李置物問題回應「上面的行李櫃是共用的，講難聽就是先搶先贏，不只虎航每一家都是這樣，A320機型可以放行李的空間就是那些，如果當地地勤不估算手提行李量，每個人又爆買，就會發生不夠放的情況，這不是空服員可以控制的」。

    針對此爭議，虎航尚未對外界回應。

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