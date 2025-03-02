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    春天限定美景 宜蘭五十二甲濕地農田引水灌溉宛如水鄉澤國

    宜蘭縣五十二甲濕地的農田引水灌溉，空拍機拍下春天限定的水鄉澤國景致。（圖由王俊明提供）

    宜蘭縣五十二甲濕地的農田引水灌溉，空拍機拍下春天限定的水鄉澤國景致。（圖由王俊明提供）

    2025/03/02 17:55

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣進入春耕期，五十二甲濕地的農田引水灌溉，水田加上河道形成一望無際的水域，空拍機拍下春天限定的水鄉澤國景致，畫面曝光後，網友直呼宛如人間淨土。

    五十二甲濕地跨越蘇澳鎮、冬山及五拮鄉，面積將近300公頃，由於地勢低漥，宜蘭雨季期間，周邊水流匯聚於此，扮演滯洪池功能，目前適逢春耕，當地農田引水插秧，隨著秧苗長大、結穗、稻穗成熟，將呈現不同視覺景觀。

    228連假期間，宜蘭迎來久違的好天氣，五十二甲濕地一帶晴空萬里，宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明透過空拍機，拍攝宜蘭版水鄉澤國影片，畫面中的五十二甲濕地阡陌縱橫，蜿蜒的冬山河舊河道五股圳貫穿其間，最大亮點是沒有大型建築物，不僅視野遼闊，看起來渾然天成，讓人留下深刻印象。

    王俊明說，五十二甲濕地一年四季擁有不同風貌，農曆年後的春耕期，呈現水鄉澤國風貌，5月水稻長成後，有著綠意盎然的地景，6、7月稻穗變成金黃色，展現另一種特殊美感。

    228連假期間，宜蘭迎來久違的好天氣，空拍畫面晴空萬里。（圖由王俊明提供）

    228連假期間，宜蘭迎來久違的好天氣，空拍畫面晴空萬里。（圖由王俊明提供）

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