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    百貨公司一定出現「2品牌」 網笑：換地方逛而已

    網友發現，在台灣不論是百貨公司或商場，一定都會出現「UNIQLO」及「無印良品」。（資料照）

    網友發現，在台灣不論是百貨公司或商場，一定都會出現「UNIQLO」及「無印良品」。（資料照）

    2025/03/03 00:04

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百貨公司有許多美食及相當多品牌可購物，成為許多民眾假日好去處。有網友發現，在台灣不論是百貨公司或商場，一定都會出現「UNIQLO」及「無印良品」，讓他苦笑，「就是換個地方逛而已」。

    網友昨在Threads發文表示，他發現在台灣不管有哪間新的百貨開幕或是新的商場，日系品牌UNIQLO及無印良品一定會設櫃位，讓他笑說，「大家就是換個地方逛『UNIQLO』跟『無印良品』而已」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「這兩間在台灣都賣很貴，都日幣當台幣賣，明明在日本都是平價貨的！ 」、「真的，不知道為什麼每次去到不同的地方看到無印良品還是會走進去」、「我也覺得，台灣大型商場體感7成日本品牌跟日本餐廳」、「日本也差不多啊，都是那幾間，就算東西便宜，但該買的這幾年已經買到衣櫥放不下了」、「不只是UNIQLO、無印良品，台灣百貨品牌重複率超高，去哪逛都差不多」、「還有GU，分店也越開越多」。

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