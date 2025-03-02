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    外國人製作「台灣旅遊指南」網站 全網大讚：超級用心

    台灣擁有多樣的美食與豐富的文化，每年都吸引許多國際觀光客到來。（美聯社）

    台灣擁有多樣的美食與豐富的文化，每年都吸引許多國際觀光客到來。（美聯社）

    2025/03/02 19:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣擁有多樣的美食與豐富的文化，每年都吸引許多國際觀光客到來。就有網友發現旅遊網站「Taiwanderers（台灣漫遊者）」，當中介紹了許多台灣美食與景點，且還是由2名外國人製作，讓網友大讚「超級用心」。

    一名網友在Thraeds發文表示，他發現一個外國人做給外國人來台灣旅遊的網站，叫做「Taiwanderers（台灣漫遊者）」，網站介紹了台灣許多縣市的景點與美食，還有台灣特色節慶、悠遊卡的使用指南、特色便利商店等介紹，且還不斷更新中。網站豐富的內容讓原PO大讚超級用心，「比台灣人還會玩台灣，看到真的會覺得謝謝你們喜歡台灣，也希望台灣人自己可以更喜歡台灣一點！」

    根據網頁介紹，Taiwanderers是由兩位熱愛台灣的旅遊部落客Caroline和Neil於2020年創立，兩人從2016年起就來台灣許多次，也相當熱愛台灣文化，致力於介紹台灣的一切，並讓更多人深入了解台灣。

    貼文曝光後，也引來Caroline留言，並感謝原PO分享Taiwanderers，「我們很希望能有更多台灣人加入Taiwan Travel Tips （TTT）臉書社團，提供在地的觀點，歡迎大家參加！」

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