清水天帝教天極行宮「春祈禮」 訴說鰲峰山「玉靈泉」傳奇故事

財團法人天帝教天極行宮舉行「春祈禮」，以祈風調雨順、五穀豐收！（天帝教提供）

2025/03/02 15:57

〔記者歐素美／台中報導〕位於台中市清水區的財團法人天帝教天極行宮，今天舉行「春祈禮」，以祈風調雨順、五穀豐收！並揭開清水鰲峰山「玉靈泉」的傳奇故事！

財團法人天帝教天極行宮，自民國95年開始主辦春祈禮活動，迄今已經20年。春祈禮源自於天帝教首任首席使者涵靜老人及其夫人在中國老家「耕樂堂」的傳統，在開春時祈求風調雨順、五穀豐收。昨農曆「二月二龍抬頭」，代表一元復始、萬象更新，即日起要收起過年放逸的身心，從此勤勉的工作、讀書。

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天極行宮舉辦春祈禮還有一個很特別的意義。因為天極行宮位處鰲峰山上，早期有水源的困擾，需鑿井800尺才出水，但首任首席使者涵靜老人指示，請東海龍王引導水源，在不妨礙工程進行處隨處開鑿水井即可有水。

天極行宮於民國71年10月17日午時舉行鑿井的動土典禮，11月20日開始挖鑿，72年1月2日時因午夜發生地震，震開岩層，引水入山，72年1月3日，鑿至320尺深時已得水源。

但鑿井越深費用越多，明明已出水，廠商卻未告知仍繼續挖鑿，直至380尺深時，鑽頭突然卡住拔不出來，再裝上一支新鑽頭還是卡住，因此，目前水井中仍保存這2支鑽頭。據聞出水時，泉水噴發，有神異之光，水色清冽味甘，靈氣籠罩，因此，該井於72年1月29日完工時，被稱之為「玉靈泉」。

台中市民政局長吳世瑋今天也出席春祈禮儀式，天帝教表示，春祈禮的文化意涵由外而內，深入民心，「二月二，龍抬頭」，大地回春，萬物生。這一天，是陽氣生發的好時機，也是告別冬天、迎接春天的重要節點。

台中市民政局長吳世瑋（前排左一）出席天帝教天極行宮「春祈禮」，以祈風調雨順、五穀豐收！（天帝教提供）

天帝教在清水鰲峰山鑿井「玉靈泉」。（天帝教提供）

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