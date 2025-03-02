山陀兒掰掰！2024年9颱畢業 這颱風3國提除名創紀錄

山陀兒颱風從高雄小港登陸，小港一處貨櫃場的貨櫃被吹落。（圖由讀者提供）

2025/03/02 16:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第57屆颱風委員會會議結束，決議包含「山陀兒」在內，共有9個颱風遭除名，其中「摩羯」颱風有3國同時提出寫下新紀錄，而未釀災的「燕子」則因語言問題也除名。

世界氣象組織（WMO）第57屆颱風委員會2月17日至20日於菲律賓馬尼拉召開，會中決議9個颱風名子因災情等原因除名，其中有8個颱風因在當地釀災而由菲律賓提出，分別是「艾維尼」、「摩羯」、「山陀兒」、「潭美」、「康芮」、「桔梗」、「萬宜」、「天兔」。

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「摩羯」除菲律賓外，中國以及越南也同步提出，成為史上第一個同時被三個國家提出除名的風暴名稱。另外「燕子」由英國提出，理由為「燕子」國際名稱「Jebi」在克羅埃西亞語是髒話。

「山陀兒」僅使用一次就遭到除名，使得該位置的颱風將換到第四個，其前身括2006年11月的「榴槤」、2018年9月的「山竹」都是泰國以水果名字命名，這3颱都造成菲律賓嚴重災情而遭除名。

「山陀兒」也在台灣周邊活動多日，以極緩慢的移動速度、難以預測的路徑創下多個紀錄，前中央氣象局局長鄭明典更認為，應考慮將「山陀兒」除名；但當時氣象署回應，台灣已不具有世界氣象組織觀察員資格，因此無法就此提出意見。

山陀兒颱風重創高雄，雖然台灣沒資格提除名，但因該颱風在菲律賓也釀災，經菲提名，山陀兒確定使用一次就畢業。（歐新社）

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