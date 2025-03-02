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    八卦山玩更大！彰化豪砸1.5億升級天空步道 共融遊戲場超酷

    彰化縣政府今年砸下1億元進行八卦山天空步道第二期延伸工程，並投入5000萬元打造民族新村公園的共融遊戲場，讓天空步道的遊樂與運動休閒功能再提升。（圖縣府提供）

    彰化縣政府今年砸下1億元進行八卦山天空步道第二期延伸工程，並投入5000萬元打造民族新村公園的共融遊戲場，讓天空步道的遊樂與運動休閒功能再提升。（圖縣府提供）

    2025/03/02 14:53

    〔記者張聰秋／彰化報導〕台中有彰化也要！台中市中央公園內的「飛行美樂地」共融遊戲場，有全台最長32米雙軌滑索和超酷的飛碟造型滑梯遊具，不分假日人潮不斷，這種適合全家共遊的休閒環境掀起熱潮。

    彰化縣政府也不落人後，今年砸下1億元進行八卦山天空步道第二期延伸工程，並投入5000萬元打造民族新村公園的共融遊戲場，目標是讓彰化的親子遊樂環境更升級，不輸台中！

    八卦山天空步道自2016年7月啟用，綿延1公里的白色鋼架穿越樹冠層，猶如一條盤踞山林的巨龍，成為遊客和居民運動休閒的據點。

    今年縣府加碼推動二期工程，路線全長約1公里，將從千禧廣場出發，高架步道跨越卦山路，串聯至中山路二段644巷，並銜接民族新村公園。計畫中將增設階梯步道至龍山里，形成更完整的遊憩路網，讓八卦山下的中興莊與山上景點無縫連結。

    二期工程的亮點在於縣府會在民族新村公園裡，在北側高地新建瞭望台與共融遊戲場公園，並於邊坡旁新闢階梯式步道，串接既有園區步道，而共融遊戲場以「天空遊戲場」為主題，靈感來自雲朵與天空步道意象，遊戲設施有攀爬架、漂浮繩網、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床及戲水區等，打造一處讓孩子能「在雲端玩耍」的夢幻場域。

    除了共融遊戲場，民族新村公園還將設置一座以彰化縣鳥「灰面鵟鷹」為概念的眺望台，長46公尺、寬32公尺的鋼架設計，不僅象徵鵟鷹身軀，延展的弧形屋頂更具美感，提供遮陽避雨功能，盼帶來視覺亮點。

    縣府表示，共融式遊具與休憩場域建設，已是公共設施中一股擋不住的潮流，兩項工程的工期約半年，預計今年10月完工，未來啟用後會讓八卦山遊樂設施更有料，更吸引人潮。

    以彰化縣鳥「灰面鵟鷹」為概念的眺望台，長46公尺、寬32公尺的鋼架設計，不僅象徵鵟鷹身軀，延展的弧形屋頂更具美感。（圖縣府提供）

    以彰化縣鳥「灰面鵟鷹」為概念的眺望台，長46公尺、寬32公尺的鋼架設計，不僅象徵鵟鷹身軀，延展的弧形屋頂更具美感。（圖縣府提供）

    共融式遊具與休憩場域建設，已是公共設施中一股擋不住的潮流；彰化天空步道二期廊道工程，不僅要把天空步道變長，遊樂設施還要更有料。（圖縣府提供）

    共融式遊具與休憩場域建設，已是公共設施中一股擋不住的潮流；彰化天空步道二期廊道工程，不僅要把天空步道變長，遊樂設施還要更有料。（圖縣府提供）

    八卦山天空步道第二期延伸工程與民族新村公園的共融遊戲場建設，彰化縣政府預計今年10月完工，圖為完工示意情境。（圖縣府提供）

    八卦山天空步道第二期延伸工程與民族新村公園的共融遊戲場建設，彰化縣政府預計今年10月完工，圖為完工示意情境。（圖縣府提供）

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