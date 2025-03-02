雲林千人採果趣！ 全台最大牛番茄供應商「喜番生活節」 1公頃果園採到飽

西螺太和生產合作社今舉辦「喜番生活節」，開放1公頃番茄園讓民眾採摘。（記者李文德攝）

2025/03/02 14:38

〔記者李文德／雲林報導〕全台種植牛番茄面積約3500公頃，每年產量逾8萬公噸。其中雲林縣種植面積逾400公頃，現正值產季。國內最大牛番茄供應商西螺太和果菜生產合作社（展鮮農產生技公司），今（2）日舉辦第2屆「喜番生活節」，超過上千人在1公頃田園採摘，不少大小朋友開心地說「收穫滿滿」。

縣府農業處指出，縣內種植牛番茄面積超過400公頃左右，是國內重要牛番茄產地，產季每年11月至隔年4月。去年颱風接連影響，導致牛番茄每公斤價格破百元，目前正值產季，且產量旺盛，價格每公斤30元左右，價格、供應都穩定，正是品嘗牛番茄好時機。

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西螺太和果菜生產合作社現為國內全國最大牛番茄供應商，為讓民眾了解牛番茄種植，第2年舉辦「喜番生活節」，30攤特色市集、番茄闖關遊戲、DIY手作外，重頭戲1公頃番茄田供民採果，吸引上千位民眾下田採摘，農業部農業輔導司長陳俊言、立委劉建國等人共襄盛舉。

合作社總經理鍾宇軒表示，公司去年契作牛番茄總面積達85公頃，與150位農民合作，產區以雲林為主，副產區在南投、嘉義等低海拔高山區，年產量超過8000公噸，2年前透過農業部輔導導入冷鏈技術，讓原只有一星期保存期的牛番茄，可延長保存至2年，未來將持續擴大，生活節活動也將持續辦下去。

鍾宇軒指出，此次千人採果活動分為6梯次，每半小時一波，僅需支付每人50元場地維護費便可採到飽，1公頃果園預計可收成約150公噸牛番茄；來自彰化的民眾表示，去年錯過報名時間感到扼腕，今年看到後便手刀報名，就連小朋友都帶來參加，付少少的維護費就可以摘得盡興，CP值很高。

陳俊言、劉建國兩人皆表示，冷鏈加工技術導入，可將保鮮期拉長，對牛番茄的產銷幫助很大，日後會協助加強銷售通路，讓農民有更多收入，也鼓勵農民參與契作，希望能夠持續將市場朝國外發展，讓農民獲得更多收益。

西螺太和生產合作社今舉辦「喜番生活節」，開放1公頃番茄園讓民眾採摘。（記者李文德攝）

西螺太和生產合作社今舉辦「喜番生活節」，現場有番茄手作DIY。（記者李文德攝）

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