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    基隆「7幻樂園集章趣」開跑 集滿7章送「鷹站長紀念保溫瓶」

    兒童到基隆7區遊樂園遊玩並集章，即可至任一樂園兌換限量「鷹站長紀念保溫瓶」。（圖由基隆兒少處提供）

    兒童到基隆7區遊樂園遊玩並集章，即可至任一樂園兌換限量「鷹站長紀念保溫瓶」。（圖由基隆兒少處提供）

    2025/03/02 14:29

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市在7個行政區設立室內兒童樂園，為了慶祝達成「一區一特色室內兒童樂園」目標，市府即日起推出「7幻樂園集章趣」，入場基隆7區室內遊樂園遊玩，並集滿戳章，即可至任一樂園兌換限量「鷹站長紀念保溫瓶」，送完為止。市府兒童及少年事務處指出，目前貨品數量充足，請家長至現場向樂園工作人員登記，到貨後通知領取。

    市府即日起推出「7幻樂園集章趣」，民眾至任一區遊樂園領取手冊，並依規定進入場館遊玩，即可獲得該場館紀念戳章，集滿7個戳章可兌換童趣兼具實用性的限量「鷹站長紀念保溫瓶」，並於昨天（1日）開放兌換，家長反應踴躍。

    市府兒少處表示，第一批次到貨的保溫瓶已兌換完畢，請尚未兌換的家長不用擔心，目前廠商正加速趕製，為確保所有完成集章的民眾都能獲得，已同步開放線上登記表單，請家長至現場向樂園工作人員登記基本資料，選擇最方便領取的樂園據點，待新一批保溫瓶到貨後通知領取。

    市府兒少處處長林麗蟬表示，「7幻樂園集章趣」是市府為孩子們策劃的一場趣味挑戰，藉由豐富有趣的遊玩體驗與集章挑戰，促進孩子與家長的親子互動、創造共同回憶，期望孩子們體驗不同場域特色與收集戳章過程中，探索未知世界，並在遊戲中成長。

    為了慶祝達成「一區一特色室內兒童樂園」目標，市府即日起推出「7幻樂園集章趣」，圖為活動DM。（圖由基隆兒少處提供）

    為了慶祝達成「一區一特色室內兒童樂園」目標，市府即日起推出「7幻樂園集章趣」，圖為活動DM。（圖由基隆兒少處提供）

    孩子到兒童樂園遊玩集章，得到「鷹站長紀念保溫瓶」感到相當開心。（圖由基隆兒少處提供）

    孩子到兒童樂園遊玩集章，得到「鷹站長紀念保溫瓶」感到相當開心。（圖由基隆兒少處提供）

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